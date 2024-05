– Örömmel számolhatok be arról, hogy a kezdeményezésemet nagyon szívesen fogadták. Kúla és Kalocsa között közel másfél évtizede nagyon jól működik a testvérvárosi kapcsolat. A két település eddig is igyekezett maximálisan kihasználni az ebben rejlő lehetőségeket. Az indítványom, azaz hogy az együttműködést az iskolák, a felnövekvő fiatal generációk irányába is tovább bővítsük nyitott fülekre talált. A helyi városvezetőkkel folytatott beszélgetésem során egyetértettünk abban, hogy az eddigi, elsősorban kulturális és sport kapcsolatokon túl megérett a helyzet arra, hogy az oktatási intézményeink között is legyen egy hivatalos formát öltő baráti, partneri kötelék. Az iskolák, a gyerekek, a pedagógusok között is elinduljon egy olyan együttműködés, közeledés, ami tovább színesíti és még inkább elmélyíti a két város magyar és szerb nemzetiségű polgárai, gyerekei közötti kapcsolatot. Mindez magába foglalhat majd például egy cserediák programot, pedagógusi tapasztalatcseréket, diák sportversenyeket, vetélkedőket, és minden olyan együttműködést, ami speciálisan a tanintézetekre jellemző – mondta Simon Zoltán, aki hozzátette: szeretnék, ha a kapcsolatfelvétel még ebben a tanévben hivatalos formát öltene.

Fotó, balról jobbra: Pozsár Csaba igazgató, Simon Zoltán alpolgármester, Valka Károly alpolgármester

Fotó: Beküldött fotó

Simon Zoltán arról is beszámolt, hogy június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján hagyományosan delegáció érkezik Kúláról és akkor nyílna alkalom az együttműködés részleteinek kidolgozására.