Kulturális programokkal, zenés műsorral készültek a szervezők.

Finom ételek készültek a főzőversenyen

Fotó: Márton Anna

Zsigó Róbert, Baja és térsége országgyűlési képviselője elmondta, hogy a kistelepüléseken az a legfontosabb, hogy közösségeket építsenek. Ezt támogatja a kormány is különböző fejlesztési programokkal.

– Ahol az önkormányzat is fontosnak tartja, ott a lakosok ki is jönnek a rendezvényekre. Tehát fontos, hogy kicsik, nagyok, ismerősök, barátok ki tudjanak jönni, hogy egy kicsit közösen szórakozzanak, megkóstolják és elfogyasszák, amit főztek. Örülök, hogy Madarason is van ilyen rendezvény – mondta.

Balla Csaba polgármester hangsúlyozta: több mint húsz csapat nevezett a főzőversenyre, többségében madarasiak, de jöttek a környező településekről: Vaskútról, Tompáról, Katymárról és Soltról is csapatok.

– Pörköltalapú ételt főztek: birkát, kakast, pacalt, marhapörköltet és krumplipaprikást készítettek a bográcsokban. Reviczky Gábor Jászai Mari- és Kossuth-díjas színművész barátom van a zsűriben, valamint a helyi éttermek és a közétkeztetés vezetői alkotják a zsűricsapatot. A csapatlétszám általában húsz fő körül mozog, de volt olyan is, ahol harmincan is segédkeztek a főzésben – részletezte a polgármester. A Hérics nap első fellépője a Búzavirág Nyugdíjasklub Egyesület volt. Műsorukban többnyire régen hallott népdalok szólaltak meg citerazene kíséretében.