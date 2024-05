A tizennégy esztendős leányka sakkban, történelemben, de leginkább a matematikában érzi magát otthon. Az idei tanévben első lett a vármegyei Varga Tamás matematikaversenyen és jutott az országos döntőbe. Református Iskolák XXXII. Országos matematikaversenyén is mindenkit maga mögé utasított, a Zrínyi Ilona matematikaversenyen harmadik, a vármegyei matematikaversenyen második lett.

Versenyezni a kihívások miatt szeretek – fogalmazott Komlósdi Eszter

Fotó: Gulyás Sándor

– Legjobban a matematika áll közel hozzám, versenyezni a kihívások miatt szeretek. Naponta két feladatsort kell megcsinálnom ahhoz, hogy formában legyek. Nagyon sokat köszönhetek Nagyné Dúl Gyöngyi tanárnőnek, aki nélkül nem tudnék ilyen kiváló eredményeket felmutatni. Az eddigi sikereim közül a Nemzetközi Kenguru Matematikaversenyen elért 15. helyezésemre vagyok a legbüszkébb, ahol 1699 indulóból 1674 diákot tudtam magam mögé utasítani – sorolta Komlósdi Eszter.

A kunszentmiklósi leányka első helyen jutott be az országos történelem versenyre, a Lotz János szövegértési és helyesírási versenyen vármegyei 2., országos 6. helyezett lett. Az iskola korosztályos sakkcsapatával is bejutott az ország legjobbjai közé. A tanulás és a versenyzés mellett Eszter légtornázik Kecskeméten, idén volt az első versenye, ahol bronzminősítést kapott. A sport mellett a zene is közel áll hozzá, a kevéske szabadidejében a Rusznyák Edit vezette Kisterc együttesben citerázik.

– Tanulmányaimat a helyi gimnáziumban kívánom folytatni, majd olyan pályát választani, ami szorosan kapcsolódik a matematikához. Szociálisan is érzékeny vagyok, így minden vágyam az is, hogy segítsek a rászoruló embereken. A sporttal és a zenéléssel sem szeretnék felhagyni, de azt már csak a saját szórakoztatásomra – tette hozzá Komlósdi Eszter.

Az igazgató is nagyon büszke az iskola diákjára

Mondhatni példa nélküli Eszter teljesítménye. Bár sok tehetséges diákunk van, de ennyire sokrétű tudással, kitartással, akaraterővel nem igazán bírnak. Továbbra is biztosítjuk neki azokat a feltételeket, amelyek segítségével tehetségét még jobban ki tudja bontakoztatni – fogalmazott Szolnoki Attila, a kunszentmiklósi Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola igazgatója.