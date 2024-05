Az önkormányzat épületének belső felújítása következett. Térköves járda építésre, útalapképzésre is közel 5 milliót költöttek, illetve egyéb utakat is felújítottak sorolta Nagy István polgármester a fejlesztéseket. Majd átadta a szót Font Sándor országgyűlési képviselőnek. A honatya üdvözlő beszédében hangsúlyozta, hogy ebből a száz évből, amelyet most ünnepelnek, 26 évet, mint országgyűlési képviselő segítette a falu fejlődését. Ez több mint negyedszázad, amely során sok eseményen vett részt. Nagy István polgármesterrel dolgozott együtt a leghosszabb ideig, hangsúlyozta a honatya. Mint megemlítette az utóbbi 5 évben volt a legintenzívebb fejlődési korszaka ennek a falunak, illetve mindazoknak a falvaknak, amelyek 5 ezer lélekszám alattiak. Mindezt a Magyar Falu Program keretében történt meg.

Fontos útszakaszok újultak meg

Emellett a vármegye által koordinált TOP-os programok segítették és segítik a jövőben is a faluk, így Soltszentimre fejlődését is. Font Sándor elmesélte, hogy Nagy István gyakran panaszkodott, hogy alig lehet a faluba bejönni és kimenni, mert az országút nagyon régen volt felújítva. A kormány látva, hogy ezek a gondok nem egyediek, országos programot indított. Így megvalósult a Kiskőrös felé vezető út és a csengődi leágazás felújítása. Ezt követően a falut Fülöpszállással összekötő közel 8 kilométeres út is már elkészült. Majd beszédében a közösség támogatására javasolta az önkormányzati választásokon Nagy István jelenlegi polgármestert.

Az ünnepségen az iskola diákjai léptek fel, majd a település elöljárói megkoszorúzták Szent Imre mellszobrát, illetve az önkormányzat épületének a falán emléktáblát avattak a 100 éves évforduló tiszteletére. A nap hátralévő idejében az érdeklődők zenés műsort hallgathattak meg a közösségi házban, majd a Csonka Színkör előadta a Hullajó nyomozó című darabot.

Utcabállal zárul a program

Szombaton pörköltfőző versennyel folytatódik a nap a szokott helyen. Kézműves vásár, zsinórkiállítás is várja az érdeklődőket, 11-kor táncház lesz Számfira Mátéval. Délelőtt ingyenes gyermekprogramokkal kedveskednek a legkisebbeknek. Délután a Bitangolók koncertjével folytatódik a nap. 16 órakor a Kiskőrösi Bem József Általános Iskola Soltszentimrei Általános Iskolája, a Soltszentimrei Szivárvány Óvoda és Hatetudnád Tánctanoda adott műsort. Ezt követően 17:30-kor sztárvendég a Unique együttes lesz, este pedig tűzijátékkal és utcabállal zárul a nap.