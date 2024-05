Szemereyné Pataki Klaudia elmondta, hogy Kecskemét országos szinten is élvonalbeli térfigyelőkamera-rendszerrel rendelkezik mind számában, mind funkciók terén. Utóbbival kapcsolatban kiemelte, hogy a bűnügyi felderítést segítő rendszámfelismerő szoftverrel is ellátott, és jelenleg is további funkciók szoftveres beépítésén dolgoznak a Neumann János Egyetem közreműködésével.

Szemereyné Pataki Klaudia Kecskemét polgármestere

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

A polgármester elmondta, hogy jelenleg mintegy 500 kamera vigyáz a lakosság biztonságára. Az utóbbi időben egy szakmai protokoll alapján a megelőzés szempontjából fontos helyekre tettek ki újabb kamerákat, és most kerül sorra a lakossági igények teljesítésére több városrészben. A kamerák lakossági igények szerinti bővítésére újabb 40 millió forintot biztosítottak a költségvetés módosításával. Elkezdődtek a Széchenyivárosban, a Kórház és a Zsinór utca térségében, a Muszály városrészben és a Hunyadivárosban a rendszerbővítési munkálatok. Emellett a Petőfiváros és a Halasi úti felüljáró melletti terület is fókuszba kerül az onnan érkező kérések szerint. Szemereyné Pataki Klaudia kiemelte, hogy prioritása a városnak a rendszer bővítése, hiszen ez is szavatolja a lakosság biztonságát és a szubjektív biztonságérzetét.

Sportélet

A helyi sportéletben született eredményekről is beszélt a polgármester. Kiváló eredményként értékelte, hogy a kecskeméti kosarasok az első osztályban maradtak. A csapat hozta a formáját, és izgalmas, Kecskeméthez méltó játékot nyújtottak a kaposváriakkal szemben. Kiemelte: Kecskemét törekszik az utánpótlásból feltöltésre, hogy a fiatalok teret és lehetőséget kapjanak csapatainkban, ne pedig idegenlégiósokkal töltsék fel a csapatokat. Mint fogalmazott, ez lehetséges, mert mára felnőttek és megértek az akadémisták.

A KTE jól szerepel a bajnokságban. Eredeti céljuk az volt, hogy a középmezőnyben végezzenek a bajnokságban, és bőven hozták az elvártakat.

A futsalcsapat történelmet írt, először fordul elő, hogy a bajnokság döntőjében vannak. Szemereyné Pataki Klaudia emlékeztetett, hogy ez egy közös építkezés eredménye, csakúgy, mint a sportközpontjuk létesítése a Katona József Gimnázium megújult sportcsarnokában, ami jelentős városi támogatásnak is köszönheti jelenlegi formáját. A sportcsarnok emellett a középiskolások sportolásához is méltó helyet nyújt.

Szemereyné Pataki Klaudia kiemelte, hogy a Kecskeméten nagy hagyományokkal rendelkező röplabdások is az élbolyban jeleskednek, és a röpis lányok is egyre jobban szerepelnek. Igen eredményesek a női kézilabdások is, hiszen az NB II. felsőházában vannak, a KLC női focisai pedig vármegyei bajnokok lettek.

Pedagógusnap

Szemereyné Pataki Klaudia a pedagógusnapról is szót ejtett. Minden év júniusának első vasárnapján köszöntik a köznevelésben és a felsőoktatásban dolgozó pedagógusokat, és természetes Kecskemét városvezetése is köszönti őket. Sőt, május folyamán a város és a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház több lehetőséget biztosít a pedagógusok részére ingyenes színházi előadás látogatására, szabadon választott időpontban. Ennek keretében több mint 2000 pedagógussal számolnak, általános és középiskolai pedagógusokra ugyanúgy, mint az állami és egyházi fenntartású intézmények, vagy a szakképzési centrum oktatóira. Természetesen az óvodapedagógusok sem maradnak ki a színházi élményből, de nekik bérfejlesztést is biztosít az önkormányzat ettől a hónaptól, vagyis az általános bérfejlesztésen felül az önkormányzat többlettámogatást nyújt részükre – emelte ki Szemereyné Pataki Klaudia a rádióműsorban.