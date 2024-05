Hosszú évekre nyúlik vissza a Corvin Mátyás iskola hagyományos sportnapja, melyet május 11-én, szombaton tartanak, és már korán reggel megannyi érdekességgel készülnek az intézményben tanuló diákoknak és szüleiknek.

Sportnapon tartott előadást Hajnal Zsolt

Fotó: Orosz Fanni

A program előtti napon a felső tagozatosok betekintést nyerhettek a tájfutás szépségébe, amit egy rendhagyó tanítási óra keretén belül Hajnal Zsolt, a Kecskeméti Zöldsportok Egyesület és a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. Tájfutó Szakosztály vezetője mutatott be.

A gyerekek hatalmas lelkesedéssel fogadták a bemutatót, az előadás végén pedig sokan kérdeztek és tanácsot is kértek. Hajnal Zsolt elárulta, hogy a legtöbb fiatalt az érdekelte, mennyire biztonságos ez a sport. Ez annak tudható be, hogy manapság már kevésbé élünk természetközeli mindennapokat, sőt a tájékozódási képességeinket is háttérbe szorítják a kényelmes technológiák. Hajnal Zsolt a tájfutás számos szépsége közül kiemelte, hogy ez a fajta mozgásforma milyen nagy mértékben képes fejleszteni a tájékozódást, az önállóságot, de a csapatmunkát is. A diákok a szombati sportnapon próbára is tehetik magukat kezdő tájfutóként, ugyanis egy labirintus pályán tudnak majd kísérletezni.

Fotó: Orosz Fanni

Pászti András, a Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola igazgatóhelyettese ismertette az idei sportnap állomásait. Készülnek többek között kerékpár-bemutatóval, tájfutó pályával, érzékenyítő programként ki lehet majd próbálni a gyengénlátók sportját, a csörgőlabdát is, de a Hunyadivárosi Közösségi Házban ezen a napon tartják a házi süteményversenyük eredményhirdetését, valamint a Herman Ottó téren padot is avatnak Puskás Ferenc emlékére.