Még tavaly Filus Tibor – az önkormányzat sport- és kulturális bizottságának elnöke – az újjáépített sportpálya avatója előtt javasolta Kiskőrös vezetésének, hogy a sportmajális keretében adományozzon a város vezetése Év sportolója címet azoknak, akikre büszkék lehetnek a városban, hiszen Kiskőrösön közel 1300 olyan személy van, akik valamilyen sportegyesület tagjai. A rendezvény pedig jó alkalmat teremt ahhoz, hogy találkozót adjanak egymásnak egyszer egy évben a helyi sportegyesületek tagjai, akik legjobban teljesítőit a közönség előtt a város vezetősége kitünteti.

A felvételen Németh Indira kézilabdázó fiatal tehetség – A 2023-as év női játékosa – Domonyi László polgármester és Filus Tibor, az önkormányzat kulturális és sportbizottságának elnöke között

Fotó: Barta Zsolt

Az idei eseményre kitelepült a rendőrség, sőt, a tűzoltóság is, hogy a legkisebbek is megismerkedjenek velük. Szerda délelőtt Kiskőrös Város Fúvószenekarának térzenei minikoncertjével indult a program, a hangulatot az egyik mazsorett lánycsoport fellépése emelte. Ezt követően Domonyi László polgármester köszöntötte a több száz sportolót és családtagjaikat, akik kilátogattak, hogy megtudják, kiknek is gratulálhatnak szakmai teljesítményéért. A polgármester felidézte az egykori május elsejék történetét, sajátos hangulatát, majd gratulált azoknak a sportolóknak, edzőnek, szakmai felkészítőknek, akik keze alatt a kiskőrösi versenyzők jól szerepelnek a különböző megméretéseken.

A díjak átadása után a gyerekek különböző sportágakkal is megismerkedhettek a szabadidőközpontban. Így jégkorong ütővel célba lőhettek, kézilabdával kapura lőhettek, a futballpályán focizhattak, de láthattak bemutatót a birkózók részéről is.