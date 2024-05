Nem kellett az északi féltekére utaznia annak, aki egy nálunk ritka, csodálatos égi jelenséget akart látni, ugyanis felragyogott megyénk egén a sarki fény. Péntek este egy rendkívül ritka és erős napkitörés mágneses vihara elérte a Föld légkörét, ezért a különleges égi tünemény, mely rózsa- és ibolyaszínben pompázott az ég kupoláján. A hajnalistennő nevéből származtatva aurora borealisként, azaz északi fényként is ismert jelenség a késő esti órákban kezdett szabad szemmel is láthatóvá válni, majd éjszaka egyre erősödött, és a hajnali órákra ért csúcsra a láthatósága.

A sarki fényt Kecskemétről is látni lehetett

Fotó: Horváth Péter

Kiskunhalason, a Felsőváros szélén készített telefonos képeket Mókus Anita, aki családjával nem csak megfigyelte, hanem csodálatos felvételeken meg is örökítette a töltött részecskék áramlását. A sarki fény beborította az eget Kecskeméten is, ahol Demeter Ildikó, Kisszálláson pedig Zsoldos Ildikó is lefotózta az látványos égi jelenséget, de a sarki fény látható volt a Vajdaságban is.

Sarki fény akkor keletkezik, amikor a napszél annyira felkavarja a magnetoszférát, hogy töltött részecskék hatolnak be a napszélből és a magnetoszférából a felső légkörbe, a Föld mágneses mezejének vonzására, ahol energiájuk egy részét átadják a légkörnek. A légkör összetevői emiatt ionizálódnak és gerjesztődnek, így fényt bocsátanak ki különböző színekben - írja a Wikipédia.

A napkitörés erősségét egy ötfokozatú skálán rangsorolják A-tól X-ig.

A pénteki sarki fény X erősségű, azaz a legerősebb kategóriába tartozott.

Szerencsénkre éjszaka csak szórványos felhőzet volt felettünk, így teljes pompájában megmutatkozhatott a mi szélességi körünkön ritka fényjelenség.

Szombatra virradóra jelezték a szakemberek, hogy várhatóan eléri a Földet a csütörtöki napkitörés szele. a geomágneses vihar azonban a vártnál jóval előbb, még világosban elérte a földet. A sarki fény azonban csak sötétedés után váltak igazán láthatóvá, este nyolc, majd negyed tíz körül voltak a legerősebb a mérések szerint. Azonban később, éjfél után még tovább erősödött a sarki fény, így az ország északi részein a rózsaszín árnyalatok mellett a zöld szín is feltűnt, ami a szakemberek szerint ritkán látható Magyarországon. A szakemberek szerint 2005 óta nem érte el ilyen erős geomágneses vihar a Földet, mint most.