Most 25 éves a Sárfehér Egyesület, melynek tiszteletére tánccsoportok lépnek fel. A házigazda a jól ismert Sárfehér Néptáncegyüttes lesz. A zenét a Talléros Együttes adja, több vendégcsoport is fellép, így köztük a Kiskőrös Néptáncegyüttes, a Mecsek Táncegyüttes, a Kerekegyházi Kukujszi Néptáncegyüttes, illetve az résztvevők a Góbé Együttes fellépését is meghallgathatják.

A Kiskőrösi Néptáncegyüttes a kiskőrösi Városalapítók Napja rendezvényen

Fotó: Barta Zsolt