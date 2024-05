Riczu Péter megválasztott elnök számolt be az ünnepség részleteiről. 25 évvel ezelőtt az egykori HBH Sörözőben alakult meg a Rotary Club Kecskemét. Az alapítók csatlakozni akartak egy olyan közösséghez, akik akarnak és tudnak is segíteni mindazokon, kiknek szüksége van rá. A Rotary úgynevezett négy kérdés próbáján ők is, és az őket követő új tagok is átmentek, átmennek mind a mai napig. Ezek a kérdések segítenek megítélni, hogy egy cselekedet vagy döntés összhangban van-e a Rotary elveivel: Igaz-e?; Tisztességes-e minden érintett számára?; Elősegíti-e a barátságot és jóakaratot?; Javát szolgálja-e minden érintettnek?

Szombaton a kecskeméti városháza dísztermében vette kezdetét a közös ünneplés.

Fotó: Beküldött fotó

A negyed évszázad alatt rengeteg minden történt a klub életében: tagok jöttek-mentek, hol kisebb, hol pedig nagyobb projektek valósítottak meg. Mindig is az volt a csapat célja, hogy ezekkel javát tudjuk szolgálni a közösségeknek, a kecskemétieknek – barátsággal, jóakarattal.

Szombaton a kecskeméti városháza dísztermében vette kezdetét a közös ünneplés. A beszédek előtt az Aurin Leánykar kápráztatta el a jelenlévőket elsősorban Kodály műveivel, majd dr. Serényi Péter korelnök megnyitotta az ünnepséget a Rotary hagyományait követve, a bekongatással. Ünnepi beszédében megemlítette azt a több száz projektet, melyeket véghez vitt a klub az évek során. Külön kiemelve a Rotary „védjegyének” is nevezhető diákcsere programot, a Ladánybene vezetékes vízszolgáltatását elősegítő víztornyot, vagy éppen a pár hete a Benkó Zoltán Szabadidőközpontban átadott integrált játszóteret. Szóba kerültek a kisiskolásoknak szánt laptopok, a főtéri Rotary hordózás és a Down szindrómás gyermekek részére létrehozott nyári táboroztatás, melyet a Kecskeméti Rotaract Klub indított el. A rendezvényeken és megmozdulásokon befolyt támogatásokat maradéktalanul a fent említett nemes célokra fordították. Reményeik szerint ez a jövőben is így.

A város nevében Lévai Jánosné önkormányzati képviselő, tanácsnok szólt az ünneplőkhöz. Kiemelte, hogy a város és a klub közötti jó kapcsolatot még szorosabbra kell fűzni, hiszen mindannyiunk célja a világ javítása, a másokon való segítség. Köszöntője végén átadta Baltás Csaba elnöknek a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata oklevelét a 25 éves jubileum tiszteletére.

Az ünnepség részeként új tagot avattak Boros Zoltán személyében. Dr. Kriston Vízi József nyugalmazott főmuzeológus pedig a Rotary közösségéért végzett kiemelkedő munkájáért a Rotary egyik legnagyobb elismerését, a Szent-Györgyi Albert-díjat vehette át Baltás Csaba elnöktől.

A rendezvényen több magyarországi Rotary klub is képviseltette magát, valamint Németországból érkeztek rotarysok. A program a Hotel Három Gúnár Rendezvényházban folytatódott. A Kecskeméti City Balett és a klub között kialakult jó kapcsolatnak köszönhetően Barta Dóra vezetésével a művészek bemutatták a Piros Aranyak és Erős Pisták című produkciójukat, mely tele volt élettel és csodával.

Riczu Péter végül hozzátette: kivetítőn nézték végig a rendezvényen a 25 év emlékezetes pillanatait. Előjöttek az emlékek és közben elkezdték tervezni a jövőt. Hiszen megoldásra váró feladat van bőven, amihez itt van egy tettre kész csapat. Reményt hoznak a világba úgy, hogy közben megmutatják a Rotary varázsát az embereknek.