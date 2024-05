Rendezvény 1 órája

Pünkösdvasárnap ünnepeltek Hercegszántón – galériával

A tavalyi évhez hasonlóan idén is megtartották a Tót utcaiak napját. A szervezők erre meghívtak minden volt utcai lakost, azokat, akik most is ebben az utcában laknak, valamint a velük szimpatizáló helybélieket. A helyszín most is a Kovács Imre és Balázs Gábor lakóháza előtti térség volt. Mialatt gyülekeztek az ünneplők Pásti Anita szakácsmester és segítői két bográcsban főzték a gulyáslevest. Időközben megszólalt az élő zene, amit Kiss István, "Cigis Pista" szolgáltatott.

A finom ebéd elfogyasztása után a hölgyek által elkészített finomabbnál finomabb sütemények megkóstolása következett. A gyermekek az ugrálóvárban tomboltak. A büfé üzemelt, egyre jobb lett a hangulat. Az úttesten pedig, aki tehette, táncra perdült. Az időjárás is kegyeibe fogadta rendezvényt. Idén is megtartották a Tót utcaiak napját

Fotó: Tölgyesi Gábor Példamutató a Tót utcai lakosok összetartása. A szervezők aktív tevékenysége, hozzáállása biztosíték arra, hogy jövőre majd újra találkoznak itt.

Pünkösd Hercegszántón Fotók: Tölgyesi Gábor

