Az egyházi ünnep ezúttal is a Pünkösdi Ifjúsági Találkozóval kezdődik pénteken. Szombaton 11 órakor lesz a bérmálási szentmise, amit dr. Bábel Balázs, a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye érseke celebrál. Szombaton 20 órakor is lesz szentmise, amit Puskás Antal, tartományfőnők atya mutat be. Éjfélkor az elhunytakért tartanak szentmisét, keresztutat és virrasztást. Pünkösdvasárnapján 10 órakor lesz ünnepi szentmise, amit Retkes Zsolt atya celebrál. Ezt követően is tartanak körmenetet. Pünkösdhétfőn szintén 10 órakor lesz a szentmise, amit Csóka János atya mutat be. A szertartás búcsúi körmenettel zárul.

Képünk egy korábbi pálosszentkúti pünkösdi búcsún készült

Fotó: Beküldött fotó / archív-felvétel