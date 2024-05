Nagy büszkeségünk a két hungarikumunk, ezért is kezdtük el erre felfűzve szervezni a Pünkösdi Népművészeti Fesztivált, amelyet idén már harmadik éve rendezünk meg, valamennyi korosztályra gondolva – mondta Filvig Géza. A polgármester örömét fejezte ki a pünkösdi programok népszerűsége miatt, ami szerinte jó visszaigazolás arról, hogy Kalocsán nagy érdeklődést váltanak ki a népművészeti hagyományok. A településvezető elöljáróban elárulta, hogy a pünkösdi hétvége programjait táncházzal, koncertekkel, népviselet bemutatóval, táncos évzáróval, fúvószenekarok találkozójával színesítették, az eseményre számos környékbeli és testvérvárosi néptánc együttest meghívtak.

A képen balról jobbra: Illésné Koszta Krisztina néptáncpedagógus, Zsikó Zoltán, a Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ (KIKK) igazgatója és Filvig Géza, Kalocsa polgármestere

Fotó: Zsiga Ferenc

– A kalocsai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola néptánc tagozata immár hagyománnyá tette, hogy a Pünkösdi Népművészeti Fesztivál keretében tartja meg táncos tanévzáróját, amelynek keretében egy vizsgaelőadást láthat majd a közönség az iskola néptáncos növendékeitől – vette át a szót Illésné Koszta Krisztina, a néptánc tanszak vezetője, a Bokréta Népművészeti Egyesület elnöke.

Hozzátette: a táncos évzárót május 18-án, az érsekkerti szabadtéri színpadon tartják meg délután fél négytől, mintegy másfél órás időtartamban.

E programhoz kapcsolódik a Bokréta Egyesület családi napja, így nemcsak az iskolás csoportok mutatkoznak be, hanem az egyesület fiatalabb és idősebb korosztálya is megmutatja, hogy a tanévben milyen új koreográfiával készültek. Szombaton este hét órától pedig már a hivatásos táncosokból álló Duna Művészeti Társulat ad folklór gálaműsort a szabadtéri színpadon. Előadásuk címe: Hungarikumok a népművészetben. – Ugyan a fő irányt a néptánc adja, de emellett lesznek ismeretterjesztő beszélgetések, zenei betétek is. Megjelennek majd a a matyók, a busók, de a cimbalom és a szegedi papucs sem marad ki a sorból. A napot a résztvevő együttesek közös produkciója zárja – mondta a szakember.

A továbbiakban Zsikó Zoltán ismertette a vasárnapi és a hétfői programot. Az igazgató elmondta, hogy pünkösd vasárnap Romsics Imre múzeumigazgatóval közösen szerveznek képzőművészeti kézműves foglalkozást az Érsekkert bejáratánál lévő pavilonban. Kalocsa aranya, a fűszerpaprika címmel nyitják meg a Viski Károly múzeum kiállítását 10 órakor, majd egy óra múlva Paprika Jancsi címmel bábszínház előadás veszi kezdetét a szabadtéri színpadon. A vasárnap fénypontjaként délután három órától táncos felvonulással indul a folklórprogram. A tánccsoportok a városháza elől indulnak, majd a Szentháromság téren keresztül vonulnak az Érsekkertbe. A menetben ott lesznek a testvérvárosokból, Székelykeresztúrról, Kulából és Oroszországból érkező csoportok. A felvonulás és a fesztivál egésze során közreműködik majd a Kalocsai Fúvószenekar, a bogyiszlói tánccsoport zenekara, valamit a kalocsai Pogrányi Miklós és zenekara. Fél öttől a szabadtéri színpadon az említett népművészeti csoportok adnak műsort. A programot népművészeti bemutatók, kézművesek vására, termelői vásár egészíti ki. A foktői Aero Club jóvoltából két légvár is várja majd a kicsiket, akik e szolgáltatást ezúttal ingyenesen vehetik igénybe.

Május 20-án, hétfőn a Fúvószenekarok találkozója zárja az ünnepet, a nagyszínpadon fellép majd a szegedi Fricsay Ferenc Városi Fúvószenekar, a Pécsi Művészeti Symphonic Band, valamint a Kalocsai Fúvószenekar.