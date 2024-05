A Kolon-tó partján, ahol a becslések szerint szombaton minden tizedik izsáki jól érezte magát.

Tóthné Halász Terézia csapata, ahol nyolc kilónyi birkahús főtt

Fotó: Barta Zsolt

A szervezők szerint legalább hatszázan főztek, vagy ebédeltek, vagy a gyerekekkel látogattak ki a verőfényes nap során az eseményre. A város vezetése ezúttal is minden egyes csapat számára biztosított pörkölt-alapanyagot. Négy kilón marha-, vagy birkahúst igényelhettek a résztvevők. Aki csak tehette, hozta a sátrát és azalatt készült a jóféle étel.

A pörköltfőző csapatok marha- és birkahúst használtak

A társaságok száma eltért egymástól. Például messziről feltűnt a Hihetetlen család pólót viselő család, akiknek 14 tagja vett részt az eseményen. Mint azt Szabó Zoltán elmondta, mindenki kapott egy számot, amelyet a póló hátára nyomtattak. Ez a szám azt mutatja, hogy ki, mikor került be a családba: ki, mikor nősült vagy született. Néhány éve, amikor a Hihetetlen család című filmet adták, akkor elmentek a moziba, és ez ihlette meg őket, hogy az összetartozásukat ilyen módon is kifejezzék. A családban ő főzött, marhapörköltet készített, most neveztek először a versenybe. Ő az utóbbi években kapott rá a főzés ízére, ezért is jöttek ki a rendezvényre.

A főzésen a Hihetetlen család 14 tagjára készült pörkölt

Fotó: Barta Zsolt

A főzőcsapatok között volt a Tóth Méhészetet képviselve Tóthné Halász Terézia csoportja is. Tőlük a nyolc kiló birkapörköltet készítő Mezei Zsolt nyilatkozott. Mint mondta, az ínyenc étel készítésének a titka a lassú főzés. Víz nélkül, csak a húsnak a levét használják fel a munka során, két csapatnak készült a bográcsos étel, mondta. A bográcsolásra nagyon sok kisgyermekes család is kilátogatott.

A zsűri a kóstolás során a sajátosságokat kereste

A legkisebbek energiáit a rendezők az ingyenes ugrálóvár használatával, illetve egy futóversennyel kötötték le. Déltől pedig a zsűri tagjai minősítették a birka-, és a marhapörkölteket. A három séf Szabó György, Pálfi Edina, és Hauser József voltak. Hírportálunknak Szabó György elmondta, hogy minden egyes pörkölt más és más attól függően, ki is készíti. A mester diák- és felnőttképzésben is részt vesz, mint oktató, és ugyanazon recept, illetve felhasznált anyagok alapján minden hallgatója más ízt csal elő a főzés során. Ez nem baj, viszont nagyon fontos, hogy az étel sajátosságai felismerhetőek legyenek a kóstolás során.