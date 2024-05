Szemereyné Pataki Klaudia kiemelte, hogy kiváló, összetartó csapatot alkot a polgárőrség, a rendőrség és a városrendészet, akiknek munkáját még a kecskeméti térfigyelőkamera-rendszer is segíti. A polgármester hangsúlyozta, hogy a polgárőrök önkéntesen, szabadidejükben és anyagi ellenszolgáltatás nélkül, szeretettel őrzik a kecskeméti lakosok biztonságát. A városban nyolc polgárőr egyesület működik, 270 taggal, és több szervezetben az önkormányzati képviselők is aktívak.

Dr. Fekecs Dénes, a Bács-Kiskun Vármegyei Polgárőr Szövetség elnöke köszönetet mondott Szemereyné Pataki Klaudiának a polgárőségnek nyújtott támogatásért

Fotó: Horváth Péter

Szemereyné Pataki Klaudia röviden beszélt a polgárőröknek a városháza felújításának folyamatáról, kihangsúlyozva, hogy visszajelzések alapján kijelenthető: a kecskeméti Európa legszebb városházája, melynek további különlegessége, hogy az utolsó szegig és tégláig minden magyar benne. Kiemelte, hogy az épület a kecskemétiek, és a városban működő szervezetek egységét is kifejezi. A polgármester arról is beszélt, hogy a Nyitott Városháza programsorozata kiváló alkalmat biztosított arra, hogy kinyilvánítsa a polgárőrök számára nagyrabecsülését. Amit egyébként a város anyagi formában is kifejez a polgárőrök felé: immár 10 éve biztosít irodát a vármegyei szövetség részére, és évről évre bőkezű működési támogatást biztosít a polgárőr szervezeteknek.

Dr. Salacz László országgyűlési képviselő is elismerő szavakkal illette a polgárőrök szerepét Kecskemét közbiztonságának megteremtésében, kiemelve, hogy az állampolgárok nagymértékben nekik köszönhetik azt, hogy nyugodtan hajthatják álomra fejüket esténként. Kiemelte a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság és a polgárőrség közötti kiváló kapcsolatot, ami rendszeres közös járőrözésben is megnyilvánul.