Csáki Tibor, a Katona József Gimnázium igazgatója kifejezte a konferencia, a közös és hatékony munka iránti örömét, illetve üdvözölte a csaknem 50 főből álló pedagóguskart.

Pedagógusoknak tartottak konferenciát

Fotó: Orosz Fanni Flóra

A konferencián Kovács Anita, a kecskeméti MCC képviselet-vezetője ismertette a szervezet legfőbb feladatát és jellemzőit. Az MCC legfőbb célja a tehetséggondozás a közoktatást kiegészítő módon. Kovács Anita hangsúlyozta, hogy bár nem a hagyományos tantárgyak segítségével fejlesztik növendékeiket, mégis fontos szerepük van például a pályaorientáció terén, vagy éppen az egyéni képességek és tehetségek kibontakoztatásában. Az MCC általános iskolásoktól kezdve, a középiskolásokon át az egyetemistákig és felnőttekig vár mindenkit képzéseire. Jelenleg Magyarországon 30 városban 7300 általános iskolás és több mint 4000 középiskolás diákot foglalkoztatnak. A rendhagyó tanítási alkalmakon a növendékek megismerkedhetnek többek között az űrkutatással, a robotikával, a pénzügyekkel és különböző kémiai, fizikai kísérletekkel is.

A délutáni rendezvényen dr. Setényi János, az MCC Tanuláskutató Intézetének igazgatója a kelet-ázsiai oktatási rendszer felemelkedését mutatta be előadásában. Az előadó kiemelte, hogy 2010 óta a kínai diákok vezetik a PISA-felmérést kiemelkedő eredményeikkel. Azt is elárulta, hogy ami a tanulmányokat illeti, csaknem másfél évvel fejlettebbek az ottani serdülők 15 éves korukra, mint a hazai tanulók. Természetesen arról is szót ejtett, hogy melyek azok a gyakorlatok, szokások, melyek beépítésével a magyar gyermekek oktatását is előre lehetne lendíteni.

Az esemény folytatásában kerekasztal-beszélgetés keretén belül a pedagógusok megosztották egymással jógyakorlataikat, majd Szuromi Márton, az MCC Mentális és Fizikai Képességfejlesztési Csoportjának szakembere csúcstechnológiás képességfejlesztő eszközöket mutatott be.