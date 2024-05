A rendelkezésükre álló pénzösszegeket, állami támogatásokat, saját bevételeket a törvényben meghatározott területeken használták fel, ebben a kérdésben szigorú szabályozást követnek – tájékoztatta a baon.hu-t Papp Imréné polgármester.

Papp Imréné rémi polgármesterjelölt

Fotó: Márton Anna

– Az évek során támogattuk a lakásvásárlókat, a kisgyermekszületéseket, de nem feledkeztünk meg a nyugdíjas korosztályról sem. Az iskola- és óvodakezdési támogatásokkal próbáltuk enyhíteni a családok terheit. Az ünnepek, táborok, kirándulások alkalmával is segítettük a gyermekeket, családokat. Mérlegeltük és kihasználtuk a pályázati lehetőségeket, amelyek, úgy gondolom, településünk, az itt élők javát szolgálták. A pályázatokban az előkészítő munkálatoktól az elszámolásig óriási részt vállalok, a folyamatban lévő pályázatainkat is koordinálom – részletezte a polgármesterjelölt.

Az elmúlt ciklusban a következő fejlesztéseket rendezvényeket valósították meg: felújították a ravatalozót 5,6 millió forintos pályázatból.

Orvosi rendelő felújítására, eszközbeszerzésre 15 millió forintot fordíthattak. Az urnafal létesítése 4,5 millió forintból valósult meg. Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlására közel 4 millió forintot költöttek. Orvosi eszközök beszerzésére 2,5 millió forintot költöttek. A felelős állattartás elősegítésére 755 969 forintot fordítottak. Kakasfesztivált rendeztek 835 ezer forint támogatásból. Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása közel 5 millió forintot költöttek. Járda felújításra, -építésre közel 10 millió forint, játszótérépítésre 6 millió forint, minibölcsődére 71 millió forint, egyedi szennyvíztisztító berendezések létesítésére 325 millió forint jutott.

A jövőre vonatkozó tervekről Papp Imréné elmondta: továbbra is szívvel, lélekkel szeretné szolgálni a szülőfaluját, támaszkodva a képviselő testületre és az itt élő emberekre, közösségekre.

– Felelőtlen ígéreteket nem teszek, a mindenkori társadalmi, gazdasági helyzet, a hatályos törvények, szabályozások adnak teret a lehetőségeknek. Fontos feladat továbbra is önkormányzatunk anyagi stabilitásának megőrzése, intézményeink zavartalan működésének biztosítása. Intézményeink, épületeink állagának megőrzése, további fejlesztések pályázati lehetőségek kihasználásával. A megkezdett és folyamatban lévő pályázatok befejezése. Fontosnak tartom továbbra is a lakosság tájékoztatását, folyamatos információk biztosítását részükre, a közös gondolkodást. A vállalkozói szférával együttműködés kialakítása, problémák és lehetőségek feltárása is a terveim része. Továbbá az idősek megbecsülése, tisztelete, fokozott figyelem fordítása az egyedül élőkre. Célunk a közbiztonság javítása, fenntartása a megalakult Rémi Polgárőr Egyesület segítségével, velük együttműködve. A civil szervezetek lehetőség szerinti anyagi támogatása, célkitűzéseik megvalósításában segítségnyújtás. A meglévő kapcsolatrendszer fenntartása, erősítése, jelentős szerepe van a polgármesteri munkámban – fogalmazott Papp Imréné.

Megemlítette továbbá a Közösségi Ház és Könyvtár kulturális szerepének megőrzését, a hagyományos közösségi rendezvények megtartását, új programok szervezését.

A településkép megőrzése, javítása, az elhanyagolt területek feltérképezése is szerepel a jövő tervei között. Figyelmet kell fordítani a közterületek állapotára, ebben a lakosság segítségét is szeretné kérni. A közvilágítás-üzemeltetés legtakarékosabb megoldását szeretnék kialakítani. A bel- és külterületi utak, valamint a járdák állapotát továbbra is fejlesztik, az aktuális pályázatokkal. A közeljövő tervei között szerepel továbbá a mezőgazdasági külterületi földutak javítása a földtulajdonosok összefogásával. A továbbiakban is fontos feladat a köztemető üzemeltetése, állapotának folyamatos fenntartása.