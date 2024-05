Kecskeméten a nyári táborok kínálatát tekintve idén is a Hírös Agóra választéka a legnagyobb. 58 tábort hirdettek meg, mely az ovisoktól a középiskolás korosztályig szólítja meg a gyerekeket, fiatalokat. Ezek közül van saját szervezésű, akad egyhetes parádi tábor, ahol a gyerekek ott is alszanak, illetve olyan is, melyet külsős szakemberek szerveznek, de a helyszínt a Hírös Agóra biztosítja. A részletekbe Acsai Rita, a Hírös Agóra táborokért felelős munkatársa adott betekintést.

Idén is izgalmas programokkal várják a gyerekeket a szünidő alatt

Fotó: Bús Csaba

– A 42 saját szervezésű tábor összesen mintegy ezer férőhelyet jelent. Néhány hete kezdtük el értékesíteni a táborokat és a helyeknek már több mint egyharmada elkelt. Ez is mutatja, mennyire népszerűek a családok körében, hiszen ez egy jó alternatíva a gyerekek nyári szüneti tartalmas elfoglaltságára – mondta az elején. – A táborok kínálata sokszínű, minden évben népszerű a kerámia, a csillagász, a felfedező, a propeller, a bűvész, a kézműves tábor és természetesen a Kutyával egy mosolyért tábor. Utóbbiból egyik már be is telt, imádják a fiatalok. Emellett idei újdonságunk, az Olimpiai tábor is hamar telt házat regisztrált, és már majdnem elérte a meghirdetett létszámot az Önbizalom turbó tábor is – részletezte Acsai Rita.

A táborok ára némileg nőtt tavalyhoz képest.

– Idén a legolcsóbb 33 ezer forintba, a legdrágább, a Propeller tábor pedig az egyedi alapanyagok miatt 54 300 forintba kerül.

Most is szeretnénk kedvezni a családoknak, így aki május végéig – a HAcsalád gyereknapi hétvégéig – befizeti a díjat, 3000 forint kedvezményt kap táboronként. További segítségünk, hogy megkönnyítettük az online fizetési formát, a jelentkezési felületen már nincs díjbekérő és a vele járó plusz adminisztráció. A Hírös Agóra többi programjánál már jól bevált fizetési mód érhető el, a táboros megrendelést is átirányítottuk a jegy.hu oldalra, így kényelmesen, néhány kattintással biztosíthatjuk gyermekeink számára a nyári szünet hasznos eltöltését és a felügyeletet – tért ki további részletekre.

A táborok teljes kínálata megismerhető a Hírös Agóra honlapján, a programok fül alatt, illetve az intézményben és kihelyezett hirdetőpontokon megtalálhatók a Vakáció kiadványok, melyből bárki kedvére szemezgethet.

– A visszajelzések alapján elmondhatom, ma már a legtöbben online rendelik meg a táborokat. Együtt leülnek a családok a gép elé, és ki is választják a gyermekeknek tetsző tábort. Természetesen továbbra is szívesen adunk információt telefonon vagy személyesen – mondta végül Acsai Rita.