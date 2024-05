Ha önnek is van olyan képe, mely valamiért emlékezetes, és szívesen megmutatná másoknak is, ossza meg velünk! Fontos, hogy olyan felvételről legyen szó, mely 2004 előtt készült. A képhez rövid leírást is kérünk: kiket vagy mit ábrázol, hol és mikor készült.

Kék Duna

Soltról Suska János egy 1972-es fotóval idézné fel a régi szép időket, amikor a solti Kék Duna vendéglőben gyakorlatozott másodéves szakácstanulóként. A képen látható: Horváth Gyula, Marosi József, Német Jánosné és Suska János. Mint írja: az épület láthatóan tatarozásra szorult, de a személyzet örömmel és jó szívvel dolgozott benne.

Családi fotó

Kecskemétről Csordás Erzsébet családi fotójával emlékezne szeretett szüleire, Csordás Lászlóra és Gigor Erzsébetre. Az 1960-as évek közepén Nagy Márton fotográfus műtermében készült a felvétel. Sajnos ma már nem élnek a szülők, de emléküket örökre őrzi.

Ejtőernyősök

Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes 50 év távlatába repítené a nosztalgiázókat. A magyar ejtőernyős katonaválogatott is részt vett a III. Nyári Spartakiádon, amelyet a Csehszlovák Szocialista Köztársaságban rendeztek 1973. augusztus 31. és szeptember 11. között. A képen látható balról jobbra: Janovics Ferenc, Hangodi András, Hise Karoly csapatkapitány és Nádházi Ferenc. Hangodi András később Kecskeméten szolgált ejtőernyős tiszthelyettesként a repülőtéren.

Gyereknap

Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár egy újabb kedves emlékét osztaná meg. A fotó 1973-ban készült gyermeknapon, Nagy Endréné tanító körében láthatók a gyerekek.

ONI

Kecskemétről Balogné Imrefi Anna és az ONI család egy 1971-es fotóval nosztalgiázna. Czigány Péter tanár úr csoportját ábrázolja a felvétel, akik közül több diákot Olvasónk is ismert, bár néhány évvel fiatalabb volt náluk. A képen látható többek között: Garai testvérek, Bors József, Mayer János, Vass Jocó, Tormási László, Bak Vili, Bognár László, Péter bácsi, Verebes Árpád, Zombori János és Molnár Sándor, Krnács Kornél, Gábor János, Rippert István, Horányi Miklós, Visy Péter, Simon József.

Kirándulás

Páhiról Andrássy Gyula sokat kirándult az élete során, volt hogy busszal, de gyakran a Wartburgjával rótta az utakat. Ez a felvétel az 1980-as években készült róla egy európai út alkalmából.