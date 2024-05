A kecskeméti Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. a Neumann János Egyetem duális képzési rendszerének kiemelt szereplője azáltal, hogy kezdetektől foga a legtöbb hallgatót foglalkoztatja a szervezett keretekkel rendelkező gyakorlat orientált képzési rendszerben. A Neumannos diákok között szakterülettől függetlenül egyre népszerűbb a kecskeméti autóiparba való bekapcsolódás lehetősége, amelyet jól mutat az is, hogy idén ősztől jelentősen emelkedhet a kecskeméti gyár által foglalkoztatott duális hallgatók létszáma. A korábbi stratégiai megállapodás része volt az is, hogy a kecskeméti egyetem oktatási rendjének is része legyen a járműipar alapszerkezetének megismertetése. Ennek érdekében 2020 őszétől kredit értékű tantárgyat alakítottak ki „Made in Kecskemét” címmel. A szabadon választható előadás keretében a hallgatók megismerhetik a gyár felépítését, működését, valamint azt is, hogyan épül fel egy Mercedes-Benz autó.

A hallgatói életet fejlesztő és a járműmérnöki oktatást támogató megállapodást kötött a Neumann János Egyetem és a Mercedes-Benz Manufactruing Hungary Kft.

Fotó: Orosz Fanni

A most megkötött támogatási szerződés célja, hogy tovább szélesítse a felek együttműködését úgy, hogy a hallgatói élet átalakulását is szorgalmazzák. A szponzoráció keretében további három évre kiterjesztik a „Mercedes-Benz Made in Kecskemét” két kreditet érő tantárgy oktatását, a gyakorlati tapasztaltok megismerése érdekében pedig két teszt autót kap a járműmérnöki tanszék kutatóműhelye. A megállapodás részeként a kecskeméti autógyár pénzügyileg is támogatja az egyetemi életet. A hallgatói önkormányzat rendezvényei, valamint a hallgatók részére szervezett versenyek, konferenciák és a nyílt napok is támogatásban részesülnek. Különleges eleme a mostani megállapodásnak az, hogy az egyetemen kialakítanak egy pihenőzónát Mercedes-Benz Meetingbox néven.

Fotó: Orosz Fanni

A támogatói szerződést szerdán írta alá Jens Bühler a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. ügyvezető igazgatója és Dr. Nagy Zoltán a kecskeméti Neumann János Egyetem elnök-vezérigazgatója. Az eseményen elhangzott, hogy a cél továbbra is az, hogy az egyetem és az autógyár szakmai kapcsolata bővüljön, valamint az autógyár egyetemi hallgatók körében történő népszerűsítése mindkét fél hallgató, illetve munkaerő toborzó célját is támogassa.