Az épület előtti szoborcsoport Mélykút múltjának állít emléket

Kovács Tamás polgármester avató beszédében úgy fogalmazott, hogy egy olyan épület megszületését ünneplik, mely minden elemében korszerű és amely komplex módon ki tudja szolgálni az alkotó, szórakozni, sportolni és kikapcsolódni vágyó embereket. A városvezető elmondta, hogy az épület előtt a szarvasokból álló szoborcsoport a település múltjának állít emléket, amelyet Párkányi Raab Péter Kossuth és Munkácsy-díjas szobrászművész alkotott. Maga az épület is szimbólumokat, jelképeket tartalmaz, a homlokzatán végig futó hullámvonal a vizet, a felette lévő pálcák a nádast jelképezik. Az áttört virágmotívumok a régi időkben a településen élő pingáló asszonyok motívumait sejtetik.

– Az épület tervezője, a mélykúti származású Birkás Gábor jól tudja és érzi a hely szellemét, hisz meghatározó gyermekkori élmények vezérelték a tervezőasztalon megálmodott épületét – emelte ki a polgármester.

A pünkösdi hétvégén már meg is telik élettel az új központ

Az új intézmény sajtóközleményéből kiderül, hogy jelenleg Magyarországon a vidéki, hasonló méretű települések közül a legnagyobb kulturális és sportberuházás a mélykúti. – Bár az épület készen áll a működésre, a munka igazán csak most kezdődik, hiszen meg kell töltetni élettel és tartalommal a falakat, melyben az intézmény vezetője Somogyi Szilárd és a város polgármestere Kovács Tamás nagyban számít a város közösségeire – áll a közleményben, amely kitér arra is, hogy a nyitóünnepséget követő pünkösdi hétvége ennek a célnak az első állomása lesz, hiszen mind a helyi, mind a környékbeli közösségek részt vesznek rajta és fellépnek produkcióikkal, de helyet kapott a színes programban a Pesti Broadway Stúdió bemutató előadása, a Most vagy soha! című film közösségi vetítése és egy pünkösd vasárnapi nagyszabású operettgála is.

A megnyitó ünnepségen fellépett Fischl Mónika Liszt-díjas énekművész, Szaszák Zsolt színművész, énekes, a Mélykúti Szederinda Citerazenekar és a Szent Tamás Katolikus Iskola pedagógus és gyermekkara.