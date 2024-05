A fesztiválra Egerből három, Füzesgyarmatról egy, Kiskőrösről négy, Soltról kettő, Zsadányból egy csoport érkezett, míg a helyieket öt csoport képviselte. A lányok különböző színű ruhákban, kifestve, botokat, zászlókat és pomponokat forgatva, mozgatva vonultak fel a városházától a Kossuth Lajos utca végéig.

Mazsorettek vonultak végig Kiskunfélegyháza főutcáján

Fotó: Szentirmay Tamás

Ezt követően a mazsorettek a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Szakképző Iskola és Kollégium tornatermébe mutathatták be tudásukat a nézők és a szakmai zsűri előtt. Az eseményen olyan csoportok is felléptek, akik már több alkalommal jártak Kiskunfélegyházán, de olyanok is, akik csak most szerepeltek először a fesztiválon. Kiskőrösről a Sarkifény, az Orchidea, a Gyöngyszem és a felnőtt csoport, Soltról a Gyöngyöskert és a Szivárvány, Füzesgyarmatról a Csillagfű, Egerből a Kristály, Holdfény és a Hajnalcsillag, Békés vármegyéből a Zsadányból érkezett csoport mutatkozott be. A vendéglátó Kiskunfélegyházi Mazsorett Együttest a Hajnalcsillag, az Aranyeső, Magnólia, Pitypang és felnőtt csoport képviselte, vezetőjük Jankovszki Zoltánné és Retkes Vanessza. A felvonuláson és a fesztiválon közreműködött a Kunszentmártoni Fúvószenekar, valamint a Kiskunfélegyházi Koncert Fúvószenekar Tóth László karmester irányításával.