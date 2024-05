A Don’t Stop The Queen tribute zenekar már nem először lépett fel Kalocsán, 2022-ben a Paprikafesztiválon már megmutatta, milyen profin adja vissza a legendás Queen együttes slágereit. Az időutazásnak is tekinthető dalok jól megalapoztak Majka fellépésének, a koncert kezdetére több ezres tömeg gyűlt össze, nagyon sokan vidékről, még a Dunántúlról is érkeztek.

A rapper és csapata pontban nyolckor indította a showt, hogy aztán másfél órán keresztül megállás nélkül játssza a legnépszerűbb dalokat. A magyar zenei élet egyik legkarizmatikusabb előadójának mondott Majka már az első szám közben kapcsolatot teremtett a közönséggel, lendületes előadását ezúttal is remekül kiegészítette Veres Mónika, művésznevén Nika Fonogram- és EMeRTon-díjas énekes- és színésznő. A vizuális effektek, a dinamikus koreográfiák mind hozzátettek a látványhoz, példás összhangjuk a zenével egykettőre magával ragadó hangulatot teremtett. Szólt a Partykarantén, az Elvitted a szívemet, a Belehalok, a Mindenki táncol, és olyan buli kerekedett a koncert végére, amire a kalocsai majális közönsége még sokáig emlékezni fog.