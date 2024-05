A hagyományokhoz híven ezúttal is óriásbábosok indultak a művelődési központ elől, melyben a szegedi Kövér Béla Bábszínház óriásbábosai, a Bab Társulat óriásbábjai, valamint a Langaléta Garabonciások gólyalábas csapata vett részt, akiket nagyon sokan elkísértek egészen a Tisza-parti szabadidőparkba, ahol a majális zajlott.

Színes programokkal várták a családokat Tiszakécskén

Fotó: Szentirmay Tamás

Délelőtt a helyi művészeti csoportok: Zafira Dance Team, Csalogány Musical Stúdió, Szenior Örömtánc, L - Dance Group TSE, Százszorszép Néptánccsoport, Kis-Tisza Néptánccsoport és utánpótlás csoportja és a Hortenzia citerazenekar léptek színpadra. Ez alatt az idő alatt a bográcsokban főttek az ételek. Délután Farkasházi Réka és a Tintanyúl koncertjét nézhették meg nemcsak a gyerekek, hanem a felnőttek is. A koncertek sorát a This must be love popzenekar követte, majd az estét a Kowalsky meg a Vega-koncert zárta.

Kiegészítő programokként a Karzat Színház (Európa legnagyobb utcaszínháza) interaktív játékait próbálhatták ki a gyerekek. Bemutatta eddig megjelent könyveit a Tiszakécskei Honismereti Kör. Betekintést lehetett nyerni a Tiszakécskei Egészségfejlesztő Iroda sátrába. A Mikropódium jóvoltából igazi verklist is láthattak és hallhattak az érdeklődők. Kézműves-foglalkozásokon lehetett részt venni a Tűbarátnőkkel. Megnézhette mindenki a városi könyvtár foglalkoztató sátrát a kutyatánc-, rendőr- és tűzoltóautó-bemutatót és az A Vital ZENtrum Egészségműhelyt is meglátogathatták az érdeklődők.