A május elsejei halasi lovas versenyek sok évtizedes múltra tekintenek vissza, a volt határőr lovas bázis, mai nevén Hirling József Lovaspark az elmúlt években teljesen megújult.

A különböző lovas versenyszámokat számos szórakoztató program is kísérte

Az ország egyik legkorszerűbb lovas objektuma egész évben várja a versenyzőket és komoly szakmai munka folyik a lovas utánpótlás-képzés területén is. A sok ezer látogatót vonzó különböző szabadidős rendezvények ingyen látogathatók, ezek közé tartozik a május elsejei lovas majális is, ahol idén is megteltek a lelátók.

A szervezők most is igazán kitettek magukért, hiszen a különböző lovas versenyszámokat számos szórakoztató program is kísérte, a Halas Fitness Egyesület, a Halas Balett, a GrandUp Kids és a Halasi Boksz Klub is látványos bemutatóval készült.

Volt csikós- és fogatbemutató, közönség találkozhatott Szegedi Gábor világbajnok hajtóval is, valamint bemutatkozott az Isaszegi Szent Márton Lovas Hagyományőrző Egyesület is, a karusszel gyakorlatok után ízelítőt adtak egy osztrák-magyar lovas párbajból is. A Nemzeti Lovas Színház előadásában, Pintér Tibor társulata ismét látványos zenés lovas bemutatóval kápráztatta el a közönséget.