A könyv a Csorba házaspár II. világháború idején folytatott életmentő tevékenységéről szól, a kötetet a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség (METEM) adta ki. Megjelenését a Waclav Felczak Alapítvány, a Lengyel Kutatóintézet és Múzeum (LKM), valamint a Lengyel Művelődési Ház támogatta.

Bemutatták a Thorma János Múzeumban a Lengyelek menedéke, Magyarország 1939–1945 című kötetet

Fotó: Pozsgai Ákos

Csorba (Miller) Helena (1907–1985) lengyel orvos, szociológus, szociális munkás és habilitált orvos volt. Csorba Tibor (1906–1985) magyar bölcsészdoktor, író, műfordító, filológus, festőművész, aki a múlt század elején Kiskunhalason is tanított, majd az 1930-as évek második felében találkozott Helenával. Összeházasodtak, Csorba Tibor Varsóba költözött, ahol tanulmányozta a közoktatás és a rajzoktatás módszereit, irodalmi és kulturális munkásságot folytatott, a Varsói Egyetem lektora lett.

A második világháború kitörése után a házaspár Magyarországra utazott, ahol idősebb Antall József, a Menekültügyi Hivatal vezetője kérésére 1939 szeptemberétől bekapcsolódott a magyarországi lengyel menekülteket segítő tevékenységbe. Csorba Tibor feleségével együtt járta a menekülttáborokat, ahol előadásokat tartottak, és segítették a lengyel általános és középiskolai oktatás elindítását, illetve a menekültként érkező lengyel fiatalok elhelyezését, majd Nyugatra szöktetését.

– A lengyeleket és a magyarokat mintegy évezredes, különleges kapcsolat köti össze, Európa egyik legszebb kincse ez, amely erőt mutathat a többi nép számára is – hangoztatta a könyvbemutatón Kuris István László, Kiskunhalas alpolgármestere, aki említést tett arról is, hogy Halason őrzik Szent II. János Pál pápa vérereklyéjét és Stanislaw Dziwisz bíboros, a néhai pápa személyi titkárának kiskunhalasi látogatásáról is.