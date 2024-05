A kollégiumi ballagás állandó helyszínéül szolgáló ebédlő most is ünnepi díszben várta a vendégeket, tájékoztatta lapunkat Fiedler Antal. A szép dekorációt Knipf Csilla készítette, a megható műsort a 11. évfolyam tanulóival Bátyity Éva és Rókus Kornélia állították össze. Az ifj. Illés Zoltán által felkészített kollégiumi zenekar most is hozta szokásosan kiváló formáját.

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Kollégium két diákja oklevelet is kapott

Fotó: Beküldött fotó

Emléklappal és egy szál rózsával búcsúztak végzős társaiktól a tizenegyedikesek, majd a tizenkettedikesek nevében Szauer Panna búcsúzott, köszönték meg az elmúlt 4-5 év munkáját tanáraiknak, nevelőiknek, szintén egy szál rózsával. Kerek Márton igazgató ünnepi beszédében megköszönte az évfolyam aktivitását, külön kiemelve a legutóbbi Gólyatáborban nyújtott kiváló szerevező munkát.