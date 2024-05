A polgármester elmondta, hogy hétfőn immár ötödik alkalommal érkezett szűrőkamion Kecskemétre egy nagyszabású kormányzati program keretében. A kamionban ötvenféle szűrővizsgálat elvégzésére nyílt lehetőség.

Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét polgármestere

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

A polgármester elmondta, hogy a város elkötelezett az egészségmegőrzés mellett, ösztönzik a lakosságot a szűrővizsgálatokon való rendszeres részvételre, hiszen ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy időben felismerjék a betegségeket, ami megnöveli a gyógyulás esélyeit. Egészségfejlesztési Iroda (EFI) is ezt példázza: az iroda folyamatosan egyeztet a háziorvosokkal a szűrővizsgálatok eredményeitől függően. Az EFI-t európai uniós pályázatból hozták létre, a háziorvosi szolgálat munkájának segítésére, terhet levéve a leggyakoribb betegségek szűrése terén, emellett prevenciós munkát is végez az iroda, és hangsúlyos munkát végez Demencia programjával és a szülésfelkészítéssel.

Szemereyné Pataki Klaudia egy szerda esti komolyzenei programról is szólt. Elmondta, hogy kimagasló zenei oktatás zajlik a városban, a Kodály Intézet pedig széleskörű nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik. Évente több százan vesznek részt kecskeméti zenei szemináriumokon a világ minden pontjáról. Ennek egyik eredménye Takuma Onodera zongoraestje Szapporótól Kecskemétig címmel szerda este a Hírös Agórában. Szemereyné Pataki Klaudia kérése volt, hogy időnként mutatkozzanak meg a nagyközönségnek a Kecskemétre érkező tehetségek, ezért is ad koncertet a díjnyertes japán zongoraművész.

Kodály Intézet felújításáról is szólt a polgármester, ami ugyan lassan halad, de okkal. Ugyanis Kecskemét legrégebbi téglaépületét újítják fel, amit megfelelő módon, régészeti feltárással együtt, és az eredeti forma megőrzése mellett végeznek. A feltáráskor egyre mélyebbre kellett ásni, mert olyan jelentős leleteket találtak a régészek. A polgármester elmondta, hogy legkésőbb év végére-jövő év elejére befejeződnek a Kodály Intézet felújítási munkálatai, és egy jobb látogathatósággal nyílik meg az épület.

A 2019 után újra megrendezett Kecskemét City Rocks zenei fesztiválról is beszélt Szemereyné Pataki Klaudia. Elmondta, hogy a kecskemétiek kérték, hogy újra rendezzék meg a nagy sikerre való tekintettel. A rendezvény immár nem csak flasmob lesz, hanem egy hosszú hétvégés rockfesztivállá nőtte ki magát. Egyik csúcspontja az lesz, amikor 100 zenész játszik a városon végighaladó kamion platóján pénteken, amit két színpadon is koncertek követnek a Benkó Zoltán Szabadidőközpontban. A legnagyobb show a szombat esti flashmob lesz: meghaladta az 500 főt a regisztrált zenészek száma, akik közösen adják elő a színes repertoárt. Természetesen ezután is lesznek még koncertek.