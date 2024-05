Korábban Kiskunmajsa Város Önkormányzata és a Konecsni György Helytörténeti Gyűjtemény felhívással fordult a város lakóihoz, hogy jelentkezzenek azok, akiknek tudomása van arról, hogy családja körében van olyan I. világháborúban elesett hős katona, akinek a neve valamilyen oknál fogva nem került fel a város főterén álló I. világháborús emlékműre. A felhívásra 84 név érkezett, az új neveket tartalmazó emléktáblát az emlékmű hátoldalán helyezték el a többi nevet tartalmazó márványtábla alatt, és avatták fel a hősök napja alkalmából tartott megemlékezésen.

Az emlékművet megáldotta Vincze Attila plébános, a helyi katolikus egyház részéről és Kósa István református lelkész

Fotó: Pozsgai Ákos

– Történelmi események alól soha nem akarta és soha nem is tudta kivonni magát Kiskunmajsa. A magyarság történetének egyik legmegrázóbb és legtragikusabb eseménye, amikor a világháború elvitte először a harctérre, aztán pedig mártírhalálba azokat a majsaiakat is, akik itt születtek, a közösség részei voltak, város aktív tagjai – hangoztatta megemlékező beszédében Patkós Zsolt polgármester.

Felidézte, hogy az emlékezők 1938-ban 565 nevet véstek a település főterén álló emlékműre, majd később rákerült még nyolc név és most pedig újabb 84. – A nevek mögött olyan emberek, olyan családok tragédiája húzódik meg, amelyek meghatározták Kiskunmajsa életét is. A nevek mögött olyan példamutató, a hazáért életüket is áldozni kész emberek vannak, akikre méltán büszke lehet Kiskunmajsa városa – mondta a városvezető, aki bízik abban, hogy az utókor is büszkeséggel és hittel gondol majd rájuk, mint példaképekre, és mint az emberi értékek tekintetében talán a legfontosabbat odaadó, az életüket áldozó emberekre.