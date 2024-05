Zsúfolásig telt diákokkal a városháza díszterme az ünnepélyes eredményhirdetés alkalmával.

A XIX. helyismereti vetélkedő résztvevőit Csányi József polgármester is köszöntötte

Fotó: Vajda Piroska

A XIX. helyismereti vetélkedő résztvevőit Csányi József polgármester is köszöntötte. Mint mondta, tősgyökeres félegyháziként nagyon fontosnak tartja, hogy minden kisgyermek, aki ebbe a városba születik és itt nő fel, az megismerje a város történelmét, a város jeles személyiégeit. Hangsúlyozta, abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy Kiskunfélegyháza nagyon sok híres emberrel büszkélkedhet. Hiszem, hogy az a tudás, amit megszereztek az iskolai tanulmányaitok alatt, titeket is hozzásegíthet ahhoz, hogy országos vagy akár világhírnévre tegyetek szert. A helytörténeti vetélkedő is jó alapja annak, hogy elinduljatok ezen az úton – fogalmazott a városvezető.

Samu Csilla a részletekről elmondta, négy korcsoportban 93 csapat, összesen 279 diák teljesítette a háromfordulós vetélkedőt. A verseny első részében a múzeum és a könyvtár által előre elkészített feladatlapot kellett megoldaniuk a diákoknak, amit kiegészített a levéltár feladatsora is. A feladatok között a tanulók találtak keresztrejtvényt, igaz-hamis, totó, kiegészítendő feladatot is, de tartalmazott digitális kompetencia fejlesztését biztosító kérdéseket is. A második fordulóban online feladatokat kellett a tanulóknak megoldani. Ezek a város középületeihez és híres személyeihez kapcsolódtak. A harmadik forduló a városbejáró volt, amely öt helyszínt ölelt fel. A tanulóknak a városi könyvtárban, a levéltárban, a Móra Ferenc Művelődési Központban, a Kiskun Múzeumban és a Városháza dísztermében kellett helyben feladatokat megoldani.