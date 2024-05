Szólt arról is, hogy a kiskőrösi néptáncosok is fellépnek a nagyszínpadon, a meghívásukra Csehországból érkezett egy hasonló táncegyüttes, akik tagjai be is mutatták programjukat a nap során. A programsorozat egyik fő rendezvény az Országos Evangélikus Énekkari Találkozó volt, amelyet szintén Kiskőrösön rendeztek meg.

Megemlítette, hogy Kiskőrös nem csak a hazai réteskészítés központja, de egyben a magyar borászat egyik centruma is, mindenkinek a figyelmébe ajánlotta a település és a környékbeli borászok nedűit. Végül elmondta, hogy a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum nyerte el a Nemzeti Örökség Intézete által alapított, az Év emlékhelye díjat, amelyet az Emlékhelyek napjának nyitórendezvényén szombaton Kiskőrösön adták át.

Domonyi László polgármester köszöntője után a színpadon néptáncegyüttesek, a G-Flow Hip Hop tánciskola produkciójával folytatódott a nap. Este táncház várta az érdeklődőket a borutcában, majd Zenevonat címmel egy szuper koncerttel zárult a szombati nap a nagyszínpadon.