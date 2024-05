A gyakorlott kerékpárost most a jánoshalmi óvodások állították nem akármilyen kihívás elé, az óvoda melletti füves réten kellett speciális teherszállító kerékpárjával megutaztatnia valamennyi csöppséget és az óvónéniket is. A gyerekek futóbiciklivel kísérve is tettek néhány kört az ismert kerékpárossal, aki legalább annyira élvezte a közös játékot, mint az óvodások.

Vörös Tamás túrakerékpáros volt az óvoda vendége

Fotó: Pozsgai Ákos

A jánoshalmi Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde Batthyány utcai tagóvodája korábban három alkalommal is elnyert a Zöld Óvoda címet, majd végül az Örökös Zöld Óvoda cím használatának jogát a Földművelésügyi Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Magyar Mezőgazdasági Múzeum által kiírt pályázaton – mondta el hírportálunknak Molnárné Túri Mária, a tagóvoda vezetője.