Az ügyvezető elmondta, hogy a szökőkutak felülvizsgálatát már az elmúlt évben megkezdték, idén pedig be szeretnék fejezni a tavaly elkezdett munkálatokat, oly módon, hogy felülvizsgálják a város összes szökőkútját. Ahol szükséges, ott teljes felújítást fognak végezni. Mint mondta, a szökőkutak tisztítása és karbantartásra is megtörténik.

Fotó: Rádió 1 Gong

Boros Gábor kifejtette, hogy idén a Luca-kút karbantartásával kezdték meg a munkát. Mint mondta, ebben az esetben kisebb beavatkozás történt, melynek köszönhetően a tavaszi nyitást követően újra folyni fog Luca kezéből a víz.

Jelenleg a Mosónő szökőkút felújítását végzik a szakemberek.

Ez a szökőkút a 79-es évben került ki köztérre. Sajnos az idő vasfoga megette a tartószerkezetet, most ezt fogják kicserélni, mely mellett a medencét is renoválni fogják.

A Szabadság téren folyamatosan végzik a Hírös forrás szökőkút felújítási munkálatait. A munkát nagytakarítással kezdték, most a gépészet felújítási folyamatával folytatják, mely után a fúga cseréje következik. Az ügyvezető arról is tájékoztatott, hogy természetesen egyidőben az összes kecskeméti szökőkút üzembe helyezését is elvégzik, valamint a Rákóczi úton is folytatják a szökőkút renoválását.

Kecskeméten 30 darab öntözőberendezést üzemeltet a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft., ezeknagy része már startra készen áll, de még zajlik a felülvizsgálatuk – mondta az ügyvezető.

A 35 darab ivókút felülvizsgálatát az öntözőberendezések beüzemelése után fogják elvégezni - tette hozzá.

Évről évre egyre korábban kezdik meg a dísznövények öntözését – tájékoztatott az ügyvezető. Mint mondta, például a több mint 5000 facsemetét már márciusban elkezdték locsolni.

Kiderült, hogy a Szabadság téren is megújulnak a zöldfelületek. Összesen 40 ezer növényt készülnek ott elültetni.

A városban a közeljövőben 9 körforgalom teljes zöldfelülete fog megújulni – mondta Boros Gábor.

A cikkben szereplő podcast megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.