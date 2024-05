– Milyen érzés, hogy ilyen pozitívan fogadják? Melyek voltak a legjobb tapasztalatai a találkozások során?

– Természetesen nagyon jól esik a sok kedves szó, támogatás. Nem szeretnék kiemelni ezek közül példákat, hiszen tényleg minden biztatás erőt ad. Talán azt tudom valamelyest megragadni, amikor egy-egy beszélgetésből az derül ki számomra, hogy már évek óta figyelemmel kísérik képviselőcsoportunk munkáját és elégedettek vele, a lakosság számára is sikerült bizonyítani, hogy a bajaiakért dolgozunk.

Fotó: Márton Anna

– Milyen kampányra számít a következő napokban? Az, hogy két hölgy a polgármesterjelölt Baján, esetleg nem garancia a durvaság, mocskolódás mellőzésére?

– Önmagában az a tény, hogy női jelöltek is vannak, okot adhat a bizakodásra, hogy ebben a kampányban talán nem lesznek nagyon szélsőségesen negatív példák. Viszont sajnos azt is látni kell, hogy a politikai csatározások nem köthetők nemhez, sőt, a 21. században már valós személyiség sem szükségeltetik ahhoz, hogy valakiről lejárató, hamis információk kerülhessenek nagy nyilvánosság elé. Ez elég elkeserítő irány, méltatlan ahhoz, amit egy demokratikus választás kapcsán elvárna az ember. Mindezek ellenére mi tisztességes versengésre készülünk, és ha a politikai ellenfeleink is így állnak hozzá, van rá esély, hogy a választópolgárok befolyástól mentesen, kizárólag az elvégzett munka és a személyes benyomások alapján tudják eldönteni, hogy kik azok a jelöltek, akiknek bizalmat szavaznak a következő önkormányzati ciklusra.

– A családja biztos hátteret jelent, ezt többször említette az interjúi során. Ma már szinte természetes, hogy egy családanya is dolgozó nő legyen, talán ügyes logisztikusnak kell lenni, ez a titok. És persze az, hogy a szabadidőt értékes családi programokkal töltik. Hogy éli meg ezeket a napokat?

– Nem lehetek elég hálás a férjemnek, a szüleimnek, anyósomnak, apósomnak, a testvéreimnek és a barátainknak, hogy támogatnak és mindenben segítenek. Enélkül nem is mertem volna vállalni a felkérést. Nem állítom, hogy a kampány napjaiban túl sokat unatkoznánk, de jó logisztikával azért lehet venni az akadályokat. Természetesen a legfontosabb számomra az, hogy a három lányunk a lehető legkevesebbet észleljen ebből a felfokozott időszakból. Vannak közösen kialakított szokásaink, kis „titkaink”, amelyekkel igazán értékessé tudjuk tenni az együtt töltött időt, a napi rutinból is kiveszem ugyanúgy a részem, és amikor csak tehetem, velük együtt megyek a különböző rendezvényekre is. Sok édesanya van, aki ugyanígy igyekszik helytállni a mindennapokban, akkor is, ha kevésbé vannak „reflektorfényben”, minden tiszteletem az övék.

– Említette, hogy őszinte párbeszédre törekszik, ami a szívén, az a száján. Az érdemi párbeszéd a politikába is bekerülhet a nők által, vagy ez csak egy illúzió?

– Szerintem az érdemi párbeszéd nem kifejezetten nemhez kötött, sokkal inkább azon múlik, mennyire van meg a felekben az akarat. Azt vallom, hogy őszinteség nélkül nem igazán lehet előrelépést elérni ezen a téren. Az országos politikában sajnos évek óta nincs meg a nemzeti minimum sem, sokszor a legalapvetőbb kérdésekben sincs egyetértés. Helyben viszont nem az országos politikára kell helyezni a hangsúlyt, hanem az adott település érdekei mentén kell döntéseket hozni. Itt visszautalnék az első kérdésre, úgy érzem, hogy sikerült bebizonyítanunk a Fidesz–KDNP frakciójával az elmúlt közel öt év során, hogy ellenzékben is a bajaiak érdekét tartottuk szem előtt.

– A sporttal kapcsolatban egy interjúból kiderült, hogy milyen meghatározó élmény volt gyermekkorában, amikor szurkoltak a focimeccsen. Két öccse futballozott, és így megélhette a közösség összetartó élményét egy-egy meccs kapcsán. Korábban említette, hogy a bajai sportéletet is fel szeretné lendíteni. A részletekről mit tudhatunk meg?

– A Bajaiak Programja, amit a lakossággal közösen alkottunk meg, egy erős keretet ad az elképzeléseinknek ezen a téren is. Részletekről tehát abban az esetben tudunk majd beszámolni, amennyiben kapunk arra felhatalmazást, hogy városvezetői szerepkörben hozhassunk meg döntéseket. Az viszont biztos, hogy a bajai sportélettel kapcsolatban rengeteg feladat vár az önkormányzatra, valódi együttműködésre és a helyi sportegyesületek tényleges megbecsülésére kell törekedni ahhoz, hogy Baja visszakerüljön az országos sporttérképre.

– Mi az aktuális helyzet? Van-e olyan esemény, történés, amit szeretne megosztani a bajaiakkal?

– Mindenképpen meg szeretném köszöni azt a pozitív hozzáállást, amit az eddigiek során tanúsítottak. Azt, hogy együtt dolgoztak velünk a Bajaiak Programján, és hogy azóta is támogatnak minket, hogy szívesen fogadnak minket az otthonaikban, hogy elmondják a problémáikat, észrevételeiket, biztatnak minket.

– Felkészültnek érzi magát, hogy Baja polgármestere legyen?

– Azt gondolom, igen. Nekem Baja az otthonom. Itt tanultam, itt mentem férjhez, itt születtek a gyermekeim, itt élünk. Baján kezdtem el ügyintézőként dolgozni 2011-ben a polgármesteri hivatalban, majd lettem képviselő tíz éve a lakosság bizalmából. Első pillanattól kezdve igyekeztem a munkámat alázattal, felelősségteljesen, mindig a bajaiak érdekét szem előtt tartva végezni. Továbbra is szolgálni szeretném ezt a várost, annak minden lakóját!