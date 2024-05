A történész elmondta, hogy Jókai Mór halálának évfordulóján koszorúzással egybekötött megemlékezést tartottak Kecskeméten, melyet a Katona József Emlékház baráti köre, a Bács-Kiskun Megyei Honismereti Egyesület és a Magyar Irodalomtörténeti Társaság szervezett.

Székelyné Kőrösi Ilona

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

A helyi Jókai-emlékhelyekről is beszélt, köztük Gyenes Mihály erdőmérnök házáról is szót ejtett, ahol Jókai a kecskeméti diákéveit töltötte. Székelyné Kőrösi Ilona beszélt arról is, hogyan került Kecskemétre Jókai, valamint felidézte az író kecskeméti kötődéseit.

Nagyon sok pozitív élmény érte itt Kecskeméten – hangsúlyozta. Mint mondta, a baráti kör, amit Kecskeméten kialakított, szinte élete végéig elkísérte. Ehhez a körhöz tartozott például Petőfi Sándor vagy Muraközi Jánost is. Jókai írói munkásságának a kezdete is Kecskeméthez kötődik – hangsúlyozta a történész.

Székelyné Kőrösi Ilona még sok érdekességről beszélt az író munkásságával kapcsolatban.