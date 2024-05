Az önkormányzat Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretén belül az Élhető települések tárgyú felhívásra benyújtott Közpark-fejlesztés Felsőszentivánon című pályázata 164 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A gyerekek birtokba vették a játszóteret

Fotó: Márton Anna

A projekt célja a szabadidőparkként működő terület, természetben a Bokodi-Kígyós-csatorna–Szabadság út közötti terület tereprendezésével új játszótéri eszközök kerüljenek beépítésre. A modern játszóteret a napokban adták át a gyermekeknek. Az ünnepélyes eseményen részt vett Zsigó Róbert miniszterhelyettes és Vedelek Norbert, a Bács-Kiskun Vármegyei önkormányzat alelnöke. Az új korszerű játszóteret Muka Attila Gábor plébános áldotta meg.

– Túlzás nélkül mondhatom, hogy a környék legjobb játszóterét alakítottuk ki. Rengeteg élményelem van a játszótéren, család-barát környezetben, több generáció számára is. Igyekeztünk a biztonságra, illetve a megújuló energiára is hangsúlyt fektetni, ezért napelemes kandelábereket és éjjellátó napelemes kamerarendszert építettünk ki, ami a községi biztonsági rendszerhez csatlakozik. A fenntartás is fontos szempont volt, éppen ezért a megújuló energiára is gondoltunk – részletezte Vörös Szilárd polgármester.

Hozzátette: ez a projektátadó ünnepség egyben a községháza és a faluház energetikai korszerűsítésének is záró eseménye volt. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretén belül az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú felhívásra benyújtott Épületenergetikai fejlesztés Felsőszentiván településen című pályázatra közel 86, 5 millió forintot hívtak le. A projekt során megvalósult a faluház napelemes rendszerének kiépítése, valamint a községháza épületének energetikai felújítása.