A Magyar Országgyűlés 2014-ben nyilvánította nemzeti Jászkun emléknappá május 6-át, az 1745-ben történt jászkun önmegváltás tiszteletére. A Redemptio megemlékezését idén harmadik alkalommal szervezte meg Horváth Sándor polgármesterjelölt, aki a Mizsei Vadrózsák jászsági táncai után mondott köszöntőjében visszatekintett a jászok letelepedésétől az önmegváltásig íródó történetére.

A Jászkun redemptio 279. évfordulóját ünnepelték Lajosmizsén a napokban, a városközponti emlékműnél.

Fotó: Vincze József

Horváth Sándor elmondta, hogy a jászok és a kunok IV. Béla idején telepedtek meg Magyarországon. Kiderült róluk, hogy szorgalmas nép és vitézségük okán igen alkalmasak katonai feladatokra is. Emiatt különböző kiváltságokat, pallosjogot, szabad tisztviselő és lelkészválasztást, adómentességet szereztek.

– I. Lipót császár azonban 1702-ben megvonta kiváltságaikat, így évtizedekre jobbágysorba taszította a szabad jászokat és kunokat, akik emiatt a Rákóczi féle szabadságharc mellé álltak. Annak leverését követően sem adták fel a küzdelmet. A megváltáshoz a végső lendületet Mária Terézia trónra lépése és az örökösödési háború adta. A jászok ekkor tanúsított vitéz hozzáállását jutalmazta az uralkodó azzal, hogy 1745. május 6-án aláírta azt a diplomát, amely visszaállította a szabad jászok és kunok örökös kiváltságait – mondta Horváth Sándor, hozzátéve: a redemptio során Jászberény városa saját területének megváltása mellett a Mizsei, Lajosi, és fél Bene pusztákra jutó összeget is befizette, így ezek a puszták is Jászberényhez tartoztak és a jászok kiváltságaikat ezeken a területen is megkapták.

Elhangzott, hogy a várost alapító jász elődök tiszteletére állít emléket az 1972-ben Vass Csaba szobrászművész által elkészített Alapító jászok emlékmű, melyre a 2022. évi felújításakor Jászberény és Lajosmizse között 1873. augusztus 17-én megszületett egyezség szövegének egy részlete került fel.

A két település lakosainak identitása és a kulturális kapcsolatok erősítésére 2014. augusztus 22-én testvértelepülési megállapodást kötött Jászberény és Lajosmizse.

Horváth Sándor megemlékezése után dr. Mák Kornél Kiskunkapitány is megosztotta ünnepi gondolatait.

A Mizsei Vadrózsák túrkevei táncai után Basky András polgármester, Mák Kornél és Kiss Gábor jászkapitány az önkormányzat nevében elhelyezte a tisztelet koszorúját az emlékmű lábánál, majd a jelenlévő intézmények, szervezetek képviselői is koszorúzással emlékeztek meg az évfordulón.