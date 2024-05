Május 24–26. között izgalmas és látványos programkavalkád várja a családokat Kecskeméten. A gyermeknapi rendezvénysorozat egyik kiemelt eseménye lesz pénteken az Év fagylaltja verseny a főtéren.

Elindultak a munkálatok a Széktói Stadion centerpályáján

Kedden megjelentek az első munkagépek a kecskeméti Széktói Stadion gyepén, ezzel elindultak a játékterületet érintő fejlesztések. A munkálatok a tervek szerint a bajnoki rajtig befejeződnek, így a mérkőzések megrendezését ezek a folyamatok nem érintik.

A nyárias idő beköszöntével a kertészkedés is aktuális témája a mindennapoknak. Vízi Zalán a Hír FM műsorában Virág Tamás kecskeméti kertésszel beszélgetett a növények gondozásáról, évszakok közötti átállás módszereiről.

A Kecskeméti Járásbíróság jogerősen 9 hónap börtönbüntetésre, és 3 év foglalkozástól – mint egy gazdasági társaság vezető tisztségviselője – eltiltásra ítélt egy 49 éves lajosmizsei férfit, akivel szemben költségvetési csalás miatt emelt vádat a Kecskeméti Járási Ügyészség. A börtönbüntetést 2 év próbaidőre felfüggesztette a bíróság – közölte a Kecskeméti Törvényszék Sajtóosztálya.

Két könyvvel állított emléket a kommunizmus áldoztainak a kerekegyházi vitéz lovag Szalai József. Az első kötete a Kerekegyházi sorsok 1956, 2017-ben jelent meg, a Vári Ferenc plébános és társai kálváriája pedig a tavalyi évben látott napvilágot a helyi önkormányzat támogatásával. Mindkettő elérhető digitálisan.

A pünkösdi hétvége a falunap is Kunfehértón, ekkor ünneplik a település születésnapját is, idén 72 éves lett a község. A jeles ünnep alkalmából átadták az önkormányzat kitüntető címeit is, idén a Kunfehértó Község Díszpolgára kitüntetést Czagány-Mákosné Móczár Gertrúd, a Kunfehértói Általános Iskola igazgatója vehette át Huszár Zoltán polgármestertől.

Negyvenéves lett a Petőfi Sándor Katolikus Általános Iskola és Óvoda Bocskai utcai tagintézménye, melynek a napokban ünnepelték születésnapját, ahol jelen voltak régi óvodások, immár mint szülők, és az óvoda sok éven át dolgozó régi kollégái is.

A tizedik kecskeméti Születésünnep kéthetes rendezvényének záróeseményét kedden tartották a kecskeméti városháza gyönyörűen felújított dísztermében. A születést és szülés csodáját segítő és kísérő programokon idén több mint hétszázan vettek részt.

Ismét megrendezik a Kiskun Expót, Kiskunfélegyháza és a térség bemutatkozó kiállítását május 24-26 között.

Az egész országot sokkolták a történtek, legutóbb Kapuváron gyilkolt egy anya különös kegyetlenséggel.