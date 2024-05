Ahol néhány éve még kadarkaszőlő nőtt, ott most harci repülők állnak. Mintha most gurultak volna ki a szovjet katonai gyárból a MiG és a Szuhoj vadászgépek. Firkó János gyermekkori álmát valósította meg azzal, hogy Kiskőrösön, a Baross utcában, a családi házak egyikének a kertjében egy mini hadi kiállítást rendezett be. Szombaton 11 órakor nyílt ki a kapu, az emberek pedig tódultak megtekinteni a MiG–15-ös, a MiG–21-es, a Szuhoj Szu–22-es gépeket. Illetve mögöttük volt kiállítva egy Mi–24-es harci helikopter is, és egy Kamov Ka–26-os helikopter is. Ez utóbbit a nap során többször is beindították. Akik megtekintették, nemcsak körbejárhatták, de beülhettek a gépek pilótaüléseibe is.

Kiss Dezső ezredes, Firkó János a gyűjtemény tulajdonosa és Pintér Zoltán vezérőrnagy a Szuhoj Szu–22-es harci repülő előtt

Fotó: Barta Zsolt

Firkó János hírportálunknak elmondta, hogy gyermekkora óta kedveli a vadászgépeket. A rendszerváltás után leselejtezett gépeket vásárolt meg. Az egyiket egy virágkertésztől, a többit pedig egy kereskedő cégtől. Azonban, ahogy mutatta a fotókat, szinte darabokból kellett újjáépíteni a gépeket. Az idő vasfoga ugyanis nem kímélte a repülőket. Hatalmas munka volt helyreállítani, restaurálni az egykori gépeket. Közel négy évet töltött azzal, hogy olyanok legyenek, mint amikor a szovjetek átadták a Magyar Néphadseregnek őket. A gépeket darabokra kellett szedniük, Kecelre kerültek, ahol egy kamionjavító műhelyben részenként újították fel. Nagyon sok alkatrész hiányzott belőlük, de ezeket az internetről pótolta a gyűjtő, illetve volt olyan eset is, amikor 3D-s nyomtató segítségével készült el a beépítendő darab. A Szuhojt – amely a legnagyobb az összes közül –, amikor megvette, a pilótafülkében félméteres víz állt. El lehet képzelni, hogy milyen lehetett a gép – mondta Firkó János.