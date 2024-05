Ez a felújított harangláb a település újabb ékköve – fogalmazott az átadáson Bodor Sándor, polgármester. Beszédében felidézte, hogy a haranglábakat nemcsak a déli és az esti harangszó megszólaltatása okán állították az egykori fülöpjakabi gazdák, hanem a jégesővel kísért viharfelhők eloszlatására. Megfigyelték ugyanis, hogy a harangzúgás olyan rezgéseket gerjeszt, amelyek sikeresen eloszlatják a jégfelhőket, megóvva ezzel az ültetvényeket. Már feledésbe merült ez a szokás, hiszen a szőlőterületeket felszámolták. A haranglábakból is csak három maradt meg Fülöpjakabon. Ezek is nagyon rossz állapotban vannak. Megmentésük Polyák Tibor, egykori tanyagondok kezdeményezésére indult el, amiért az önkormányzat nevében díszoklevéllel és elismerő emlékéremmel mondott köszönetet a polgármester.

Dr. Juhos Imre plébános szentelte meg a haranglábat

Fotó: Vajda Piroska

Az egykori szőlőhegyi harangok megmentésére indult kezdeményezést Csáki Béla, a település díszpolgára is felkarolta és adománygyűjtést szervezett a harangok villamosítására. Elmondta, a fülöpjakabiak ismét példát mutattak összefogásból, hiszen a vártnál is több adomány gyűlt össze. Ebből nemcsak a zsidóhegyi, de az öregjakabihegyi harangláb villamosítására is futja, sőt marad a harmadik, öregjakabihegyi harangláb felújítására is.

A nemzeti színű szalagot Polyák Tibor, egykori tanyagondok, Csáki Béla, a település díszpolgára, Bodor Sándor, polgármester, dr. Juhos Imre plébános, Gondos Miklós és Dinnyés Antal vágta át

Fotó: Vajda Piroska

Csáki Béla felidézte, hogy egykor a településen nagy hagyománya volt a szőlőtermesztésnek. Ennek okán egyes szőlős településrészeket szőlőhegynek – Gyeneshegy, Májerhegy, Grófhegy (Zsidóhegy), és az Öregjakabihegy – nevezték el. Ezeket az elnevezéseket az idősebbek még ma is használják. A csősz feladata a szőlőhegy védelme volt. Jégeső közeledtével a csősz kötelezettsége volt a vihar elé harangozni, hogy Isten segítségével oszlassa szét a felhőket.

A vasárnap átadott harangláb felújítása elsősorban Polyák Tibornak köszönhető, aki szívügyének tekintette a közel 100 éves építmény megmentését. Elmondta, sok szép emléke fűződik a haranghoz, de nem csak emiatt döntött az újjáépítése mellett. Mint mondta, több mint 30 éve kertészkedik és földjeit eddig mindig elkerülte a nagyobb jégverés.