Az idei gyermeknapot három szervező közösen valósítja meg: Kecskemét városa, a Hírös Agóra és a Ciróka Bábszínház. A fergeteges programkavalkádnak Kecskemét főterének több pontja – Deák tér, Szent István tér és a Főtér – ad helyet, de mivel egybefüggő területről van szó, így valamennyi egymás mellett érhető el. Tavaly is nagy sikere volt a több napos rendezvénynek, a szervezők bíznak benne, idén is hatalmas tömeget mozgathatnak meg. Az esőre is felkészültek, van B terv.

Harmatos Zoltán

Forrás: Rádió 1 Gong

Újdonság az idei programfelhozatalban, hogy Kecskemét ad helyet pénteken az országos Év Fagylaltja versenynek. Emellett a Hírös Agóra zenés és közösségi programokkal, a Ciróka pedig bábszínházi és utcaszínházi műsorokkal kedveskedik a gyerekeknek egész hétvégén.

A részletes programokról már hírportálunk korábban beszámolt, aki további részletekre is kíváncsi hallgassa meg a beszélgetést.