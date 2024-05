Dr. Tóth Gábor PhD, a Bajai Szent Rókus Kórház főigazgatója az együttműködés kapcsán kiemelte: az intézmény azt vállalja, hogy ezt a rendkívül hasznos lehetőséget promotálja, segíti, felhívja rá a figyelmet, részben a saját hozzátartozójának, részben a kórház betegeinek is. Ennek a megállapodásnak az aláírása is megtörtént hétfőn.

Magyarországon egyedülálló programról van szó, a 65 év felettieknek nyújt fantasztikus gondoskodást.

Fotó: Márton Anna

A Gondosóra magyar sikertörténet

– Jelenleg több mint 650 ezer regisztráció érkezett az országból, magyar sikertörténet a Gondosóra program. Egységesen a 65 év felettieknek díjmentesen jóléti programot biztosít Magyarország Kormánya – ezekkel a szavakkal kezdte tájékoztatását Dr. Juhász Roland, a Kormányzati Szolgáltató Központ Nonprofit Kft., ügyvezetője.

Továbbá hangsúlyozta: ez az első egészségügyi intézmény, ahol a Gondosóra programmal együttműködést kötnek. A nap 24 órájában van egy diszpécserszolgálat, ahol segítséget tudnak kérni az idősek bármilyen témában, nemcsak egészségügyi problémákban, hanem bármiben, ami az életük folyamán gondot okoz, a diszpécserközpont támogatást tud adni. A legtöbb kérdés egészségügyi vonatkozású, nem tudnák és nem szeretnék átvállalni az egészségügyi problémák megoldását, de az, hogy irányítani, koordinálni tudják a kérdések megoldását, az nagyon fontos.

Az intézmény vállalta azt, hogy a regisztráció során, amennyiben igényli a felhasználó, akkor helyben elvégzik a bejelentkezést, ezzel is segítve a Gondosórához történő csatlakozást.

Segítenek a bajai időseknek az igénylés folyamatában is

Kámánné dr. Bari Bernadett, a Bácskai Körtevirág Csoport vezetőjeként kiemelte a Gondosóra program fontosságát. – Amikor a nagycsaládosokra gondolunk, akkor mindenki az anyára, apára, gyerekekre gondol, de hozzátartoznak a nagyszülők, dédszülők, és ebben a vonatkozásban tartom nagyon fontosnak ezt a lehetőséget, hiszen mindannyian hálával és tisztelettel tartozunk azért a munkáért, amivel eleink megteremtették számunkra a jelen kor lehetőségeit és ennek nem csak a szavak szintjén kell jelen lenni az életünkben. A saját családjában ezt mindenki tudja kezelni, de közösségi szinten és Baja életében is tennünk kell. Tettek szintjén is bizonyítani ,hogy igenis hálásak vagyunk és ezért remek ez a Gondosóra program. Kollégáimmal már a program kezdete óta nagyon sok idős embernek tudtunk abban segíteni, hogy már az igénylés folyamatát elkezdhesse. Velük amilyen szinten csak tudjuk, tartjuk a kapcsolatot azóta is –fogalmazott a vezető.