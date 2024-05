A XI. Alföldi STIHL Regionális Fakitermelő Versenyt Ásotthalmán rendezték. A helyszín szokás szerint az Alföldi ASzC Bedő Albert Erdészeti Technikum, Szakképző iskola és Kollégium volt.

Regionális fakitermelő versenyt rendeztek

Ebben a régióban hagyományosan sok csapat indul, idén 14-en neveztek a versenyre. Egykörös a megméretés, minden feladatot egyszer csinál meg a csapat, nincs lehetőség javítani, szemben az országos döntővel, ahol kétszer kell végrehajtani mindent. A Gemenc Zrt.-t az elmúlt évekhez hasonlóan Papp László, Hideg Bence, Bottyán Péter és Mézes Gergely képviselte. Tavaly és két évvel ezelőtt szoros csatában nyertek, most magabiztosan sikerült győzni.

Az első öt csapat jutott be az országos döntőbe, amit Bábolnán rendeznek szeptember 7-én. A gemenciek legközelebb május 25-én a szegedi Bajnokok bajnoka versenyen vesznek részt, ami teljesen más lebonyolításban zajlik, egyenes kieséses rendszerben. A Gemenc Zrt. a csapatot a szükséges eszközök beszerzése mellett a felkészülés során faanyaggal, gyakorló hellyel és szállással is támogatja. Az idei versenyt megelőzően is több ízben gyakoroltak a pörbölyi fűrészüzem rönkterén.