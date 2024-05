Az új kecskeméti tűzoltólaktanyát múlt év őszén adták át. A modern épületegyüttesben a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a kecskeméti katasztrófavédelmi kirendeltség és a hivatásos tűzoltó-parancsnokság kapott helyet.

Faültetés: zöldítették a kecskeméti tűzoltólaktanya környezetét

Forrás: katasztrofavedelem.hu / Kovács Andrea tű. főhadnagy

A közösségi oldalon közzétett bejegyzésből kiderül, hogy miért esett a választás a páfrányfenyőre. Mint írták: „a ginkgo biloba (páfrányfenyő) a világ egyik legérdekesebb és legellenállóbb fája, ami akár ezer is elélhet, így ezek a legidősebb fák a Földön. Mit is lehet még elmondani erről a különleges fáról? A páfrányfenyő, amely látta a dinoszauruszokat, túlélte a jégkorszakot, egy élő kövület, túlélte a Hirosimára ledobott atombombát, pusztító tűz után képes újrahajtani és gyógyhatása is jelentős. A faj genomjából hiányzik a sejthalálért felelős gén, amely azt jelenti, hogy a Ginkgo tulajdonképpen örökéletű.”