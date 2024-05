Az állandóan kígyózó hosszú sor és a visszajáró vendégek száma a bizonyíték arra, hogy itt tényleg fenséges fagylaltok készülnek. A választékban ugyan nincs túl sokféle íz, de ami viszont van, az nagyon magasra teszi a mércét. A gyümölcsös fagyikba igazi friss gyümölcs kerül, fantázianeveket pedig nem használnak, ugyanis vallják, hogy a pult fölé írt elnevezések pontosan tükrözik az ízeket, így senkit sem ér meglepetés.

Gyurász Jánosné Ágnes, az alapító, Falusi Béla unokája

Fotó: Lizik-Varga Katalin

A negyedik generáció is segít a fagyi készítésében

A fagylaltkészítést még a nagyszüleim kezdték el – mesélte Gyurász Jánosné Ágnes, az alapító, Falusi Béla unokája. Mint mondta, nagyapja Fodor István cukrásznál tanult, s miután megkapta a tanoncbizonyítványát kezdetben vásárokra vitte el egyebek mellett frissítő finomságait. Fagylaltot a családi házuknál akkor még csak a hétvégéken kaphattak a vásárlók. Abban az időben még jégtömböket használtak a hűtésre.

Amikor nagyapám megkongatott egy harangot, akkor tudták a környékbeliek, hogy elkészült a fagyi

– emlékezett vissza Ágnes.

Később, 1954-ben – mivel igény mutatkozott rá – kialakították fagyizójukat, ezután már egész héten jöhettek ide a vásárlók egy-egy frissítő gombócért. A gyermekekre is gondoltak, ugyanis egy kis játszótér is található a fagyizó területén, ahol a kicsik önfeledten játszhatnak is.

Pont úgy, mint régen

Mi ugyanúgy főzzük ma is a fagylaltot, ahogyan azt nagyapám készítette: gáztűzhelyen és hagyományos módon tejből, tojásból, valamint cukorból – mondta Ágnes, majd hozzátette, hogy a gyümölcsös fagyik tej hozzáadása nélkül, vízzel készülnek.

Ágnes azt is elmondta, hogy a tradíció fontos számára, ezért a gyermekeinek is megtanította a fagylaltkészítés csínját-bínját, akik felnőttként ma szívesen segítik munkájukkal a családi vállalkozást.

Mindig friss fagylalt

A Falusi Fagyizóban mindig friss fagyival várják a vendégeket, s bár gondolkodtak azon, hogy a modern technológia vívmányait is használják majd munkájuk során, mégis a hagyomány mellett tették le a voksukat. Ma is az előző generációk eszközeit használják.

Ugyanis nem akarnak a mai modern gépek használata miatt esetleg más állagú és minőségű fagylaltot kínálni a vevőknek. Talán épp ettől olyan különleges a kézműves fagylaltjuk.

Fontosnak tartom, hogy egy vendég, aki mondjuk 30 éve nem járt itt, ha megkóstolja a fagylaltunkat, azt mondja: ez olyan, mint gyermekkoromban – zárta gondolatait Ágnes.