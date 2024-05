Megtudhattuk, hogy a szabadszedéses menza ötlete már több éve felmerült a vezetőségben, melynek legfőbb célja a hatalmas mennyiségű ételhulladék termelésének csökkentése. Az igazgatónő elárulta, hogy Finnországban is bevett szokás ez a fajta étkeztetés, mely előnye, hogy a gyerekek annyit szedhetnek maguknak, amennyit valóban képesek elfogyasztani.

Boldog Andrea, a Kecskeméti Lánchíd utcai Sport Általános Iskola igazgatónője

Fotó: Rádió 1 Gong

Magyarországon már több fővárosi intézmény is bevezette ezt az alternatív étkeztetési módszert, a pozitív visszajelzéseken felbuzdulva pedig Kecskemét város önkormányzata is csatlakozott a megújuláshoz. Az étkezést a Hírös Vendéglátó Kft. biztosítja a gyerekek számára, a szabadszedéses menza pedig már négy hete jelen van a lánchidasok mindennapjaiban. Az új rendszer kivitelezéséhez a tavaszi szünetben a intézmény konyháját és ebédlőjét is átalakították, kifestették.

Boldog Andrea elárulta, hogy a gyerekek kimondottan élvezik, hogy saját maguk dönthetnek az ételek mennyiségéről, és különösen tetszik nekik az önállóság, amit az új, szabadszedéses rendszer biztosít. Egyelőre csak a felső tagozatosok körében vezették be az új étkeztetést, de a kisebbek is szívesen becsatlakoznának. Valószínűleg már nem kell rá sokat várniuk, hiszen az ételhulladék mennyisége jelentősen csökkent: naponta nagyjából 50 adagnyi ételt spórolnak meg.

További részleteket árul el Boldog Andrea az új, szabadszedéses menzával kapcsolatban az alábbi felvételen: