A város képviselő-testülete 2005-ben döntött a parkerdő kialakításáról. A kivitelezéssel és annak működtetéssel, fenntartással a Városgazdasági Kft.-t bízta meg az önkormányzat. Az akácerdő kitermelése után, 2007-ben Magyar Lajos erdőmérnök tervei alapján megkezdődött az újratelepítés, mintegy 4,5 hektár területen, ami több lépcsőben történt és a jelentős része 2009-ben fejeződött be.

Az ünnepség résztvevői elhelyezték a megemlékezés virágait balatoni Farkas János és balatoni Farkas Zoltán sírjánál

Fotó: Gulyás Sándor

A parkerdőbe több ezer fát és cserjét, többek között kocsányos, korai, mezei és hegyi juhart, erdei és fenyőt, platánt ültettek le. Emellett vadkörtét, cserfa, vörösgyűrű somot, cseplesz meggyet, magyar kőrist, magyar kőrist, török mogyorót, csíkos kecskerágót telepítettek. Még ugyan abban az esztendőben az önkormányzat megbízásából feltárták balatoni Farkas János és fia Zoltán évtizedekig elfeledett és elhanyagolt sírja, mellyel sok-sok évnyi adósságát kezdte meg rendezni feléjük közösség.

Az emlékpark kialakításával méltóképp emlékeznek balatoni Farkas Jánosra

– A településalapító egykori nyughelyével kapcsolatban számos legenda keringett Kerekegyházán. A sírhellyel kapcsolatos tények tisztázása érdekében a leszármazottakkal egyeztetve és jelenlétükben 2009 nyarán sírfeltárást kezdeményeztünk, melynek alapján megállapításra került, hogy balatoni Farkas János békében, egykori birtokának utolsó kívánságában megjelölt helyén nyugszik. Nem messze tőle fia, balatoni Farkas Zoltán, akinek sírja is háborítatlan. Településalapítónk iránti tiszteletünk és hálánk jeléül a – 2006-ban a Nemzeti Sírkert részévé nyilvánított – sír méltó megjelölésével és egy olyan emlékpark kialakításával állítottunk emléket személyének, mely Kerekegyháza újraalapítása mellett a 48-as szabadságharcban tanúsított dicső tevékenységének is emléket állít. Az új síremléket 2010. augusztus 19-én ünnepélyes keretek között avattuk és szenteltük fel, Sántha Teréz dédunoka és Dobos Gergely Jászkapitány ünnepi gondolatainak kíséretében. A képviselő testület ezen a napon posztumusz díszpolgári címet is adományozott balatoni Farkas Jánosnak – idézte fel ünnepi beszédében az elmúlt évek történéseit dr. Kelemen Márk polgármester.