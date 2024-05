A Világ utca végén található, korábban Eleven Közösségi Térként üzemelő játszóház 150 négyzetméteren szórakoztatja a legkisebbeket. Gál Zita elárulta, hogy az Eleven közösségi tér átköltözése után, egy baráti beszélgetés alatt merült fel a játszóház ötlete. A korábbi Közösségi Tér üzemeltetőivel a mai napig jó viszonyt ápolnak, így azzal sem volt probléma, hogy a játszóházat is erre a névre keresztelték.

Gál Zita

Forrás: Rádió 1 Gong

Az átalakítás mondhatni mínuszból indult, hiszen korábban más funkciót látott el az épület, illetve mivel gyermekeket szolgál ki, a jogszabály is szigorúbb biztonsági követelményeket szab ki. Megújult az elektromos hálózat, a tűzvédelemnek maximálisan megfelelnek, és persze fontos volt, hogy a biztonságosság mellett az esztétika se szoruljon háttérbe. Az játszóház vezetője azt is elárulta, hogy az épület színeit is tudatosan válogatták össze, hogy az egy nyugtató, közösségi hangulatot árasszon.

A beltéri gyermekbirodalom több szempontból is jól jön a kecskeméti családoknak: nyáron egyre melegebb van, így a szabadtéri játszóterek a kánikulában már korlátozottak; hidegben és saras időben sem kell lemondani a szórakozásról és nem utolsó sorban az allergiaszezon alatt is tökéletes alternatíva lehet a kikapcsolódásra.

Gál Zita további részleteket árul el a játszóházról az alábbi felvételen: