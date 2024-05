– Öröm számunkra, hogy már az érkezésünk első perceiben nagy az érdeklődés a szolgáltatásunk iránt. Mindenkit arra biztatok, hogy az egészsége megőrzése, fenntartása érdekében szánjon rá úgy 10–15 percet, hogy a szűrő- és egészségiállapot-felmérő vizsgálat után megnyugodva távozzon, vagy szükség esetén háziorvosnál vagy egészségügyi intézményben folytatódjanak a vizsgálatok – mondta el a szűrés fontosságáról Kapocsán Mihályné főnővér, akitől megtudtuk, hogy a szűréseket az Országos Kórházi Főigazgatóság szervezi, a szűrőbuszt a vármegyei kórház munkatársai üzemeltetik.

Fotó: Zsiga Ferenc

– Szűrőbuszunknál nemcsak szűrő-, hanem egészségi állapotfelmérő vizsgálatokkal is várjuk az érdeklődőket. Olyan speciális szűrővizsgálatokra van lehetőség, mint a kardiovaszkuláris szűrések, azaz vérnyomás-, koleszterin- és vércukorszint-meghatározás. Emellett egyéni kockázatfelmérésre is lehetőség van. Ehhez a páciens kikérdezésével kérdőívet töltünk ki, majd az úgynevezett InBody-készülékkel elvégezzük a testtömeg-, testzsír-, testizom-vizsgálatot. Az esetleges szájüregi daganatok kiszűrését fogorvos végzi, de melanomaszűrésre, azaz a bőrből kiinduló rosszindulatú elváltozások szűrésére is lehetőség van – tette hozzá Kapocsán Mihályné.

Kalocsán közel százan éltek a lehetőséggel, és nagyon sokan elégedettségüknek hangot adva vettek részt a szűrővizsgálatokon. A megvizsgált emberek mintegy 11 százalékánál találtak olyan normáltól eltérő eredményt, amely miatt további vizsgálatokra lesz szükség.