Regisztrációhoz kötött ingyenes tüdőszűrésen, csontsűrűség-vizsgálaton vettek részt a jelentkezők. Ezen kívül látásvizsgálatot, általános állapotfelmérést és egyéb szűrővizsgálatot is tartottak a helyszínen. Népszerű volt a gyógytorna is a szép korúak körében. A rendőrség munkatársai az idősek részére bűnmegelőzéssel kapcsolatos előadást is tartottak a helyszínen.

Balla Csaba Madaras polgármestere és Fábiánné Vinkó Ágnes, az Életünkért-Egymásért Alapítvány kuratóriumának elnöke

Fotó: Márton Anna

Balla Csaba polgármester hangsúlyozta, hogy évente két alkalommal szerveznek szűrővizsgálatokkal egybekötött egészségnapot a településen. Általában száz fő fölötti a részvétel. – Első alkalommal 2019-ben szerveztünk ilyen napot, de akkor még egy csuklós buszban volt a tüdőszűrő, és akkor is 114 lakos vett részt a szűréseken – fogalmazott a polgármester.

Az egészségnapon a Bajai Rendőrkapitányság és a Bácsalmási Rendőrőrs munkatársai tartottak bűnmegelőzéssel kapcsolatos előadást, tanácsadást. A polgármester tájékoztatása szerint nagyon sok olyan probléma van, ami az időseket érinti: besurranásos lopások, átverések, csalások, megtévesztések. Általában az egészségnapokon a bűnmegelőzésre hívják fel az idősek figyelmét.

Az egészségnap a vizsgálatokhoz való hozzáférést segíti

Fábiánné Vinkó Ágnes, az Életünkért-Egymásért Alapítvány kuratóriumának elnöke a baon.hu-nak hangsúlyozta, hogy az alapítvány az idősekért jött létre Madarason.

– Ehhez hozzátartozik, hogy az egészségüket mi is védjük és hozzásegítjük őket ahhoz, hogy könnyebben eljussanak bizonyos vizsgálatokra. Ezért ezen ez egészségnapon a Magyar Máltai Szeretetszolgálat röntgen teherautóján ingyenes tüdőszűrést végeznek, illetve ingyenes szemészeti vizsgálaton is részt vehetnek az érdeklődők. Szemészeti vizsgálat is zajlik, illetve jutányos áron szemüvegeket is lehet vásárolni, hogy az időseket ezzel is segítsük. Gyógytornát is tartottunk a szép korúaknak, amit nagyon élveztek. A Bácsalmási Egészségfejlesztési Iroda munkatársai csontsűrűség-mérést és állapotfelmérést végeznek. A Bemer mágnesterápiás ágyat is kipróbálhatták az érdeklődők, ami fizikoterápia helyett is használható, mágnes terápiás kezelést jelent. A vér oxigénszintjét emelheti, belső szerveinket gyógyítja, illetve az ízületekre és mozgásszervi betegségekre is hasznos – mondta Fábiánné Vinkó Ágnes.